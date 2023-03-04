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易綱：目前利率合適 降準撑經濟有效

中國版 2023/03/04

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人民銀行行長易綱昨表示，目前實際利率水平合適，降準（降存款準備金）提供長期流動性、支持實體經濟仍是有效方式。分析認為，此番表態暗示繼續降息概率小，但降準或仍有空間。

分析：降息機會微 降準存空間

易綱昨日

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