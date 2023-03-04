易綱：目前利率合適 降準撑經濟有效 中國版 2023/03/04 分享： 分享： 人民銀行行長易綱昨表示，目前實際利率水平合適，降準（降存款準備金）提供長期流動性、支持實體經濟仍是有效方式。分析認為，此番表態暗示繼續降息概率小，但降準或仍有空間。 分析：降息機會微 降準存空間 易綱昨日 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 政協今開幕 今年穩增長放首位 今日 政協今開幕 今年穩增長放首位 李澤鉅未連任政協常委 稱服務國家渠道多 今日 李澤鉅未連任政協常委 稱服務國家渠道多 夏寶龍晤港區政協 稱兩會後會再相見 今日 夏寶龍晤港區政協 稱兩會後會再相見 你可能感興趣 政協今開幕 今年穩增長放首位 今日 01:00 政協今開幕 今年穩增長放首位 李澤鉅未連任政協常委 稱服務國家渠道多 今日 01:00 李澤鉅未連任政協常委 稱服務國家渠道多 夏寶龍晤港區政協 稱兩會後會再相見 今日 01:00 夏寶龍晤港區政協 稱兩會後會再相見 中國人民銀行 易綱 中國 人民幣 貨幣政策 降準 綠色金融 銀行 美元