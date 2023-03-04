易綱：目前利率合適 降準撑經濟有效

人民銀行行長易綱昨表示，目前實際利率水平合適，降準（降存款準備金）提供長期流動性、支持實體經濟仍是有效方式。分析認為，此番表態暗示繼續降息概率小，但降準或仍有空間。

分析：降息機會微 降準存空間

易綱昨日

...