夏寶龍晤港區政協 稱兩會後會再相見

全國政協副主席夏寶龍昨以中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任身份，與在京的港區政協委員會面。據悉，夏寶龍曾提及「兩會之後都會見（港區政協）」，希望繼續保持溝通。

或暗示日後續管港澳事務

夏寶龍此言被

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