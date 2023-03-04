夏寶龍晤港區政協 稱兩會後會再相見 政治版 2023/03/04 分享： 分享： 全國政協副主席夏寶龍昨以中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任身份，與在京的港區政協委員會面。據悉，夏寶龍曾提及「兩會之後都會見（港區政協）」，希望繼續保持溝通。 或暗示日後續管港澳事務 夏寶龍此言被 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 政協今開幕 今年穩增長放首位 今日 政協今開幕 今年穩增長放首位 易綱：目前利率合適 降準撑經濟有效 今日 易綱：目前利率合適 降準撑經濟有效 李澤鉅未連任政協常委 稱服務國家渠道多 今日 李澤鉅未連任政協常委 稱服務國家渠道多 你可能感興趣 政協今開幕 今年穩增長放首位 今日 01:00 政協今開幕 今年穩增長放首位 易綱：目前利率合適 降準撑經濟有效 今日 01:00 易綱：目前利率合適 降準撑經濟有效 李澤鉅未連任政協常委 稱服務國家渠道多 今日 01:00 李澤鉅未連任政協常委 稱服務國家渠道多 夏寶龍 人大政協 人大政協兩會 國務院港澳事務辦公室 劉兆佳 香港