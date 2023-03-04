政協今開幕 今年穩增長放首位 會期7天半 面對面記者會展疫後復常 中國版 2023/03/04 分享： 分享： 中共二十大後首次全國兩會今日登場，全國政協及人大會議將分別在今明兩天開幕，官方公布政協會期7天半，將於11日閉幕。人大會期預計相若，延續過去3年疫情期間的短會期模式。 昨日首場記者會為疫情以來首次採用綫 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 易綱：目前利率合適 降準撑經濟有效 今日 易綱：目前利率合適 降準撑經濟有效 李澤鉅未連任政協常委 稱服務國家渠道多 今日 李澤鉅未連任政協常委 稱服務國家渠道多 夏寶龍晤港區政協 稱兩會後會再相見 今日 夏寶龍晤港區政協 稱兩會後會再相見 你可能感興趣 易綱：目前利率合適 降準撑經濟有效 今日 01:00 易綱：目前利率合適 降準撑經濟有效 李澤鉅未連任政協常委 稱服務國家渠道多 今日 01:00 李澤鉅未連任政協常委 稱服務國家渠道多 夏寶龍晤港區政協 稱兩會後會再相見 今日 01:00 夏寶龍晤港區政協 稱兩會後會再相見 人大政協兩會 疫情 中國 經濟 政治 人大政協