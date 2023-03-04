中共二十大後首次全國兩會今日登場，全國政協及人大會議將分別在今明兩天開幕，官方公布政協會期7天半，將於11日閉幕。人大會期預計相若，延續過去3年疫情期間的短會期模式。

昨日首場記者會為疫情以來首次採用綫

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