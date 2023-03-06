港片繼續大熱，《毒舌大狀》也在內地公映，名字改成《毒舌律師》，因說廣東文化以外的地區，不太了解「大狀」這個詞。

當然更被關注的是兩地觀眾口味的分別，會如何影響票房。首先，不妨先回顧一下所謂「港片」在內地向來的票房情況。之所以要引號「港片」，因為其實能上畫的港片，包括了兩類：一種是合拍片，另一種是引進片。前者當然就是中港合資，必須用到一些內地合作資源，包括明星，所以常常見到一些內地女星參演合拍片，就是為了滿足演出名單中的內地演員成分需求。

另一種引進片，就當外國片那樣引進內地公映，有限額，但製作上不受合拍片那些規條影響。去年，在內地也算受歡迎的《梅艷芳》和改名作《還是覺得你最好》的《飯戲攻心》即為這種，卡士也能看出來了。

查看紀錄，都是合拍式港片有更好票房，例如最高紀錄的三部《怒火．重案》、《拆彈專家2》和《掃毒2：天地對決》都有逾十三億元（人民幣，下同）票房。但明顯看出，都是警匪動作片，看來是內地觀眾對港片的定見，以及暫時票房上的天花板。

純粹以引進片在內地放映的港片，口味可能過分港式，也沒動作場面，票房有一億元已算不錯。而相信《毒舌大狀》會打破這紀錄，現行內估計，起碼會有逾一點七億元的成績。比香港票房好，但計埋整個中國內地大市場的話，就表現未算突出。

但可見到，上映一周後，此片勢頭和口碑都不錯，一點七億元的估計略保守。

因為它有同期排片率較高的一成八（排片率好大程度定生死），也沒其他猛片競爭，每天進帳都大約有一千萬元（七天就逾八千萬）。另，值得留意也很明白原因的，是它廣東省的票房佔去近一半，大家都說看原裝廣東話版更佳。