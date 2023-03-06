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有腦的年輕創業人

副刊版 2023/03/06

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香港其實有很多有腦的年輕人，創業非常成功，像吾友Alexandra（梁翠欣）。她大學讀傳理系時，很主動地向餐廳老闆自薦替其社交媒體做小編，「我很清楚自己喜歡做生意，且只想專注餐飲業。」惟一場西班牙旅行，卻改變她一生，回港前一天遇上恐襲，雙腿受重傷，臥在醫院的日子，頓悟人生無常，更應珍惜生命。康復後，她決定創業，開了一間專門為餐飲業服務的數碼市場營銷公司，至今已有逾七十家客戶。

我好奇，為何她只聚焦餐飲業呢？她表示，自己是個饞嘴的人，且認為美食的魔力能讓人凝聚。我想，一個人在仍然青春的時候，已明確清楚目標和聚焦，人生將會兜少很多轉。

疫情期間，她又看到另一商機：為餐廳建立專屬的數碼外賣平台。雖然香港有大型餐飲外賣服務平台公司，但從事餐飲界的朋友告知，有些大型外賣服務平台公司，會向餐廳客戶在每張定單中收取高達三成的佣金，賣一個外賣餐扣除成本和佣金，根本無錢賺；而且，不時有顧客投訴這類外送飯盒的餸菜少了，事實上，餐廳在整個運送過程的控制權很小，亦不能一口咬定是哪裏先犯錯，因此，很多時只變成口同鼻拗，但損失卻往往由餐廳承受。

據Alexandra觀察，現在已開始有餐廳陸續發現，跟那些大型的外賣服務平台公司合作，未必有預期的益處，寧願建立自家專屬數碼外賣平台，從接單、車隊到外送員，一手包辦，起碼能在成本管理和食物品質上，取回主導權。Alexandra就是看準了這個商機。

今年僅二十七歲的她，在創業短短兩年，已經有相當亮麗的成績，此刻更衝出香港，到新加坡開分公司。其實，我在香港認識不少年輕朋友都像Alexandra一樣，能幹、拼搏和創新。要人才，此地從不缺，「搶」之前，倒不如先想想如何「留」。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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