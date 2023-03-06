尖沙咀凱悅酒店推春日下午茶 花瓣蝴蝶造型鹹甜點 副刊版 2023/03/06 分享： 分享： 踏入春意盎然的季節，尖沙咀凱悅酒店咖啡廳以時令花果入饌，帶來「盎然春日下午茶」，創作一系列賣相精美吸引的鹹甜點，散發春日田園氣息。不妨相約三五知己悠閒暢聚，享受午後春意盎然的時光。 以紅紫綠為主色調的下 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 大館全新展覽數碼熒房 沉浸式說歷史體驗監獄的一天 2023/03/03 大館全新展覽數碼熒房 沉浸式說歷史體驗監獄的一天 太子酒店推出晚市饗宴 11歲或以下小童可享免費優惠 2023/02/27 太子酒店推出晚市饗宴 11歲或以下小童可享免費優惠 Patisserie Jane全新手工撻及紐約曲奇 高質散水餅之選 2023/02/25 Patisserie Jane全新手工撻及紐約曲奇 高質散水餅之選 港麗酒店推全新印度風情自助午餐 炮製正宗咖喱美食 2023/02/20 港麗酒店推全新印度風情自助午餐 炮製正宗咖喱美食 韓國釜山舉行鎮海軍港節 3月必到賞櫻勝地 2023/02/15 韓國釜山舉行鎮海軍港節 3月必到賞櫻勝地 下午茶