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尖沙咀凱悅酒店推春日下午茶 花瓣蝴蝶造型鹹甜點

副刊版 2023/03/06

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踏入春意盎然的季節，尖沙咀凱悅酒店咖啡廳以時令花果入饌，帶來「盎然春日下午茶」，創作一系列賣相精美吸引的鹹甜點，散發春日田園氣息。不妨相約三五知己悠閒暢聚，享受午後春意盎然的時光。

以紅紫綠為主色調的下

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欄名 : 新鮮熱辣

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