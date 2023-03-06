尖沙咀凱悅酒店推春日下午茶 花瓣蝴蝶造型鹹甜點

踏入春意盎然的季節，尖沙咀凱悅酒店咖啡廳以時令花果入饌，帶來「盎然春日下午茶」，創作一系列賣相精美吸引的鹹甜點，散發春日田園氣息。不妨相約三五知己悠閒暢聚，享受午後春意盎然的時光。

以紅紫綠為主色調的下

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