星野首間機場酒店進駐大阪 鄰近Outlet設浴場及觀景餐廳 副刊版 2023/03/06 分享： 分享： 星野集團首間機場酒店「OMO關西機場by星野集團」將於3月20日正式開幕，即日起開放預約。酒店距離關西機場車程10分鐘，距離「臨空城車站」徒步1分鐘，前往機場或Rinku Premium ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 峇里Jumeirah Bali靜居日套票 獨一無二的恬靜體驗 2023/03/04 峇里Jumeirah Bali靜居日套票 獨一無二的恬靜體驗 大阪環球影城 全新主題設施登場 哆啦A夢XR過山車+柯南推理劇本殺 2023/03/01 大阪環球影城 全新主題設施登場 哆啦A夢XR過山車+柯南推理劇本殺 國泰航空夥拍都爹利會館 推港式滋味飛機餐 2023/02/28 國泰航空夥拍都爹利會館 推港式滋味飛機餐 名勝世界郵輪新航班 4月香港出發至高雄$1,299起 2023/02/23 名勝世界郵輪新航班 4月香港出發至高雄$1,299起 東京文華東方酒店櫻花體驗 期間限定主題布置及下午茶 2023/02/22 東京文華東方酒店櫻花體驗 期間限定主題布置及下午茶 日本 酒店 機場 大阪 Resort Outlet