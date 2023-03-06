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星野首間機場酒店進駐大阪 鄰近Outlet設浴場及觀景餐廳

副刊版 2023/03/06

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星野集團首間機場酒店「OMO關西機場by星野集團」將於3月20日正式開幕，即日起開放預約。酒店距離關西機場車程10分鐘，距離「臨空城車站」徒步1分鐘，前往機場或Rinku Premium

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欄名 : 旅事通

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