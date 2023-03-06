馬克龍急訪華促談 朔爾茨悶聲發財？

托塔天王照妖鏡一出，妖魔鬼怪原形畢露！中國公布關於政治解決烏克蘭危機12點立場，俄羅斯高度重視，烏克蘭亦部分認同，指中方發聲整體是好事，美國和北約卻嗤之以鼻，斷言只益俄羅斯。

這都不意外，畢竟是人是鬼早就一目了然，重要的是歐洲大國怎麼看，他們是爭取在分裂的歐洲內部形成最大公因數，迫使烏克蘭危機繫鈴人美國默許，令和談能夠實質上馬的關鍵。

華解決烏危機立場 馬興奮朔冷淡

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）很是興奮，具體日期也未定就搶閘宣布4月初訪華，請中方幫手化解衝突。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）則一副漫不經心的樣子，甚至沒有多少人留意到他。不過，這位光頭悶蛋大叔，其實才是成功促談的最大希望！

朔爾茨有個綽號叫「Scholzomat」，這是他姓氏和automat，自動化機器的混合詞，用我們的話來說就是「人肉錄音機」。朔爾茨從政以來予人印象，都是說話只會照本宣科，講了甚麼都等於沒講。他曾經解釋：「政治人物每一句話，都應該講得連不在場的人都能明白，因為不能指望前文後理也獲轉述。」

對於中國近期加大力度勸和促談，朔爾茨公開說的都是在西方社會四平八穩的「廢話」。他事前稱，對中方努力不抱幻想，德方支援烏克蘭不會動搖，同時必須盡一切辦法防止局勢升級。中方12點公布後，朔爾茨形容，文件沒有明確提及俄羅斯撤軍（中方強調各國主權和領土完整都應得切實保障），但也有明確的亮點，包括重申反對使用核生化武器。

難怪不專門搜索也看不到朔爾茨的新聞。他就是這樣一位奇貌不揚、說話沉悶的政客，相比鄰家英俊瀟灑、雄辯滔滔的馬克龍就更是如此。

俄烏戰1周年 馬克龍陷內外交困

只是人有時的確不可貌相。俄烏戰爭爆發一年來，朔爾茨治國理政、縱橫捭闔的成績，相對而言看來要比馬克龍好得多！

馬克龍開始時無疑是手執好牌的那位。俄烏去年開打後，馬克龍幾成「哎吔戰時總統」，繼續高調斡旋，又在一戰結束條約簽署地凡爾賽宮，會見歐盟各國領導人共商危機。法國人很吃「壯我國威」這一套，認為高盧雄雞好歹也是俄羅斯毛熊以外歐陸最好打，大事必詢法蘭西，馬克龍於是在4月大選順利連任，更有條件放手做他認為該做的事了。

朔爾茨則獲發滿手爛牌。他從當了16年總理的歐洲定海神針默克爾（Angela Merkel）手中接棒，難免有比較有傷害。他內閣三黨立場南轅北轍，經濟和外交上都對他綁手綁腳。他位子還未坐暖，就碰上俄烏戰爭這冷戰後最大地緣危機。德國負有二戰原罪，軍事上羞怯向來是民意，朔爾茨未馬上大力援烏，卻受東歐激進反俄國家指罵，而德國能源命根子正擔在毛熊口中。

結果呢？呵呵。馬克龍陷入了內外交困。對內，法國退休金制度再不改革恐怕就要破產，馬克龍只是提出將退休年齡由62升至64歲（周邊國家早就在65歲起錶），法國人就暴動了。對外，烏克蘭神奇英勇，使得主張與俄保持溝通的馬克龍在東歐國家間尤其失分，整個歐洲也距離馬克龍理想中的戰略自主、不依賴美國（潛台詞是以法國為核心）願景愈來愈遠。

「悶蛋大叔」朔爾茨 多重掣肘覓出路

反觀，朔爾茨這個夾心人不但沒有被夾扁，更能夠在各種掣肘下仍然邁出腳步，在鋼綫上默默前進，哪怕有些搖晃，但未掉入深淵。德國今天雖然仍面臨不少困難，但對比一年前似正漸入佳境。

朔爾茨率德國闖出多個大轉折，而這看起來好像都是順其自然，沒有引發重大動盪，起碼沒有像法國癱瘓而登上頭條新聞。

他打破禁忌，逆轉了德國戰後國防政策，大幅增加軍費，並向戰區輸送武器。德國結束了多年軍事方面有力而不為的尷尬，甚至重拾了一點強者氣派。歐洲多國請求向烏克蘭轉讓德製豹式坦克。柏林：「准奏。」

德國軍事積極一時間少不了依靠美國，決定買F-35戰機尤其令法國不滿，但柏林並未唯美是從。朔爾茨反而在激進親美的綠黨把持外交部和經濟部下，力排眾議，旗幟鮮明反對和中國脫鈎，批准漢堡港向中企售股，率龐大商團訪華，穩住了和中德、中歐關係。

德多管齊下 擺脫俄能源避免衰退

針對能源危機，朔爾茨多管齊下，找替代天然氣、燒煤、押後棄用核電，讓德國有驚無險度過了冬天，這同樣是在不介意沒涼沖、沒飯吃，也要環保的綠黨眼皮下完成。世界第四大經濟體，竟在短時間內擺脫了俄羅斯能源，而未有嚴重衰退。

朔爾茨是否一個老謀深算的戰略高手？不知道，至少他提出的「充當歐洲安全擔保人，在不重蹈冷戰覆轍下捍衞國際秩序」還不知如何實現。但可以看出，他所以能夠舉重若輕，和人肉錄音機特質脫不了關係。

政治是妥協的藝術，化解危機更需高超政治智慧和手腕，奈何在社交媒體和民粹盛行的年代，政治變成口號鬥喊得大聲的行為藝術，任何妥協都「罪大惡極」，見光即死。

馬克龍歐洲戰略自主理想崇高，但也鋒芒畢露。「俄羅斯乃歐洲一部分，歐洲未來安全要以對話而非對抗保證」、「歐洲不應依賴美國」（潛台詞：法國也能造戰機和航母、潛艇和核彈，用我的）政治帥旗一掛，雖然有不少掌聲，亦自然迎來各種明槍暗箭，結果不斷遭到歐洲分裂的現實殘酷打臉。

朔爾茨沉悶、「缺乏個人魅力」的公眾形象，反而是當今寶貴政治資產。他不政治掛帥，倒有更大機會取得政治突破。他背負着體量相當的德國，在台前充當人肉錄音機，看似胸無大志、隨波逐流，德國內部各派、俄烏、東西歐、中美都對他有又愛又恨的理由，但這正正讓他對各方都有一定籌碼，可在幕後爭取最大公因數，為棘手問題找到哪怕是不完美的出路。

中國勸和促談，馬克龍反應踴躍是好事，反正可將美國的抹黑懟到泥裏，但他風頭躉性格是硬傷。團結歐洲支持和議的真正希望，或許在於悶蛋大叔朔爾茨身上。朔爾茨去年11月就已訪華，中方當時表態反對使用或威脅使用核武，這也成為他回去推銷成果的一大要點。中央外辦主任王毅上月走訪歐洲多國穿針引綫，出席慕尼黑安全會議但未有正式訪德，是否說明中德已形成默契？

▲ 法國總統馬克龍（右）在俄烏戰爭爆發一年來，陷入了內外交困；反觀，德國總理朔爾茨（左）率德國闖出多個大轉折。（路透社資料圖片）