馬斯克旗下研大腦植入物 FDA否決人體測試申請 行政人員版 2023/03/06 分享： 分享： 馬斯克（Elon Musk）旗下研究大腦植入物的公司Neuralink，去年初向美國食品藥物管理局（FDA）申請對新產品進行人體測試，但局方以安全理由拒絕申請。 據路透社報道，Neuralink未有披露 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 奧林匹克電競周 9款體育遊戲入選 今日 奧林匹克電競周 9款體育遊戲入選 Meta未來4年目標 擬發布4款AR/VR產品 2023/03/03 Meta未來4年目標 擬發布4款AR/VR產品 MWC最佳智能手機 新貴Nothing Phone（１）入圍 2023/03/03 MWC最佳智能手機 新貴Nothing Phone（１）入圍 馬斯克擬聘AI專家 組團隊對戰ChatGPT 2023/03/02 馬斯克擬聘AI專家 組團隊對戰ChatGPT Windows 11支援iMessage iPhone用家可用PC通話 2023/03/02 Windows 11支援iMessage iPhone用家可用PC通話 商業 科技行業 科研 美國 手術 機械人 馬斯克