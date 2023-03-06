奧林匹克電競周 9款體育遊戲入選 行政人員版 2023/03/06 分享： 分享： 國際奧林匹克運動委員會（IOC）日前公開預定於今年舉辦奧林匹克電競錦標賽（Olympic Esports Series）相關資訊，包括大家最關心的奧運電競比賽項目，入選的熱門遊戲就有Just ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 馬斯克旗下研大腦植入物 FDA否決人體測試申請 今日 馬斯克旗下研大腦植入物 FDA否決人體測試申請 Meta未來4年目標 擬發布4款AR/VR產品 2023/03/03 Meta未來4年目標 擬發布4款AR/VR產品 MWC最佳智能手機 新貴Nothing Phone（１）入圍 2023/03/03 MWC最佳智能手機 新貴Nothing Phone（１）入圍 馬斯克擬聘AI專家 組團隊對戰ChatGPT 2023/03/02 馬斯克擬聘AI專家 組團隊對戰ChatGPT Windows 11支援iMessage iPhone用家可用PC通話 2023/03/02 Windows 11支援iMessage iPhone用家可用PC通話 科技行業 電競 運動 遊戲 新加坡 運動 比賽 奧委會 賽車