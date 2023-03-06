「克強經濟學」謝幕 力推互聯網新經濟 中國版 2023/03/06 分享： 分享： 國務院總理李克強10年任期結束，「克強經濟學」隨之謝幕，其任內力推互聯網新經濟、大眾創業萬眾創新、簡政放權減稅降費。 李克強上任以來，中央政府為經濟增長制定的政策方略被稱為「克強經濟學」。巴克萊曾發表研 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升 今日 李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升 鄭雁雄：中國式現代化 成港重大機遇 今日 鄭雁雄：中國式現代化 成港重大機遇 習主動揮手打招呼 李家超即作揖致意 今日 習主動揮手打招呼 李家超即作揖致意 你可能感興趣 李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升 今日 01:00 李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升 鄭雁雄：中國式現代化 成港重大機遇 今日 01:00 鄭雁雄：中國式現代化 成港重大機遇 習主動揮手打招呼 李家超即作揖致意 今日 01:00 習主動揮手打招呼 李家超即作揖致意 人大政協兩會 李克強 疫情 中國 經濟 新經濟 大數據 雲端 物聯網 減稅