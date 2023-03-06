「克強經濟學」謝幕 力推互聯網新經濟

國務院總理李克強10年任期結束，「克強經濟學」隨之謝幕，其任內力推互聯網新經濟、大眾創業萬眾創新、簡政放權減稅降費。

李克強上任以來，中央政府為經濟增長制定的政策方略被稱為「克強經濟學」。巴克萊曾發表研

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