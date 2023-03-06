鄭雁雄：中國式現代化 成港重大機遇 政治版 2023/03/06 分享： 分享： 全國人民代表大會第一次會議昨天揭幕，身兼全國人大代表的中聯辦主任鄭雁雄表示，中國式現代化為香港帶來重大機遇，香港大有可為、風光無限，香港一國兩制可為中國式現代化，提供發展雙動力。 指須發揮好港獨特地位優 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升 今日 李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升 「克強經濟學」謝幕 力推互聯網新經濟 今日 「克強經濟學」謝幕 力推互聯網新經濟 習主動揮手打招呼 李家超即作揖致意 今日 習主動揮手打招呼 李家超即作揖致意 你可能感興趣 李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升 今日 01:00 李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升 「克強經濟學」謝幕 力推互聯網新經濟 今日 01:00 「克強經濟學」謝幕 力推互聯網新經濟 習主動揮手打招呼 李家超即作揖致意 今日 01:00 習主動揮手打招呼 李家超即作揖致意 政治 人大政協兩會 香港 中國 經濟 金融 大灣區 防疫措施 一國兩制 中聯辦