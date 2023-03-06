鄭雁雄：中國式現代化 成港重大機遇

全國人民代表大會第一次會議昨天揭幕，身兼全國人大代表的中聯辦主任鄭雁雄表示，中國式現代化為香港帶來重大機遇，香港大有可為、風光無限，香港一國兩制可為中國式現代化，提供發展雙動力。

指須發揮好港獨特地位優

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