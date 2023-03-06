習主動揮手打招呼 李家超即作揖致意 政治版 2023/03/06 分享： 分享： 特首李家超昨列席人大會議開幕會，國家主席習近平離開會場途經李家超附近時，特別稍停下來指向李家超並主動揮手打招呼，李家超立刻向習近平作揖致意。 李家超向習近平作揖致意後，並向緊隨習近平身後的總理李克強揮手 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升 今日 李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升 「克強經濟學」謝幕 力推互聯網新經濟 今日 「克強經濟學」謝幕 力推互聯網新經濟 鄭雁雄：中國式現代化 成港重大機遇 今日 鄭雁雄：中國式現代化 成港重大機遇 你可能感興趣 李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升 今日 01:00 李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升 「克強經濟學」謝幕 力推互聯網新經濟 今日 01:00 「克強經濟學」謝幕 力推互聯網新經濟 鄭雁雄：中國式現代化 成港重大機遇 今日 01:00 鄭雁雄：中國式現代化 成港重大機遇 政治 人大政協兩會 習近平 李家超 經濟 香港 大灣區 陳茂波 一國兩制 財政司