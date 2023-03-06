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習主動揮手打招呼 李家超即作揖致意

政治版 2023/03/06

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特首李家超昨列席人大會議開幕會，國家主席習近平離開會場途經李家超附近時，特別稍停下來指向李家超並主動揮手打招呼，李家超立刻向習近平作揖致意。

李家超向習近平作揖致意後，並向緊隨習近平身後的總理李克強揮手

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