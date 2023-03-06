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李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升

穩增長基礎需鞏固 需求不足仍是突出矛盾

中國版 2023/03/06

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國務院總理李克強昨完成任內最後一次工作報告，宣告結束10年總理任期。他在報告中指當前中國發展面臨諸多挑戰，外部不確定性加大，打壓遏制不斷上升；國內穩增長基礎尚需鞏固，需求不足仍是突出矛盾。

李克強昨以流

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