李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升 穩增長基礎需鞏固 需求不足仍是突出矛盾 中國版 2023/03/06 分享： 分享： 國務院總理李克強昨完成任內最後一次工作報告，宣告結束10年總理任期。他在報告中指當前中國發展面臨諸多挑戰，外部不確定性加大，打壓遏制不斷上升；國內穩增長基礎尚需鞏固，需求不足仍是突出矛盾。 李克強昨以流 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 「克強經濟學」謝幕 力推互聯網新經濟 今日 「克強經濟學」謝幕 力推互聯網新經濟 鄭雁雄：中國式現代化 成港重大機遇 今日 鄭雁雄：中國式現代化 成港重大機遇 習主動揮手打招呼 李家超即作揖致意 今日 習主動揮手打招呼 李家超即作揖致意 你可能感興趣 「克強經濟學」謝幕 力推互聯網新經濟 今日 01:00 「克強經濟學」謝幕 力推互聯網新經濟 鄭雁雄：中國式現代化 成港重大機遇 今日 01:00 鄭雁雄：中國式現代化 成港重大機遇 習主動揮手打招呼 李家超即作揖致意 今日 01:00 習主動揮手打招呼 李家超即作揖致意 人大政協兩會 李克強 疫情 中國 經濟 北京 GDP 紓困措施 人民幣