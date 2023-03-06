GDP增長目標5% 振信心防風險 保合理增長 傳積極訊號 奮鬥可實現 中國版 2023/03/06 分享： 分享： 全國人大會議昨開幕，總理李克強作任內最後一次政府工作報告，將今年國內生產總值（GDP）目標設定在5%左右，為近20年來的目標新低。 分析認為，該目標弱於去年及市場預期，反映疫後雖然復甦迅猛，惟考慮今年外 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 習強調高質量發展 加快科技自立 今日 習強調高質量發展 加快科技自立 真招實策增市場信心 力挺民營經濟壯大 今日 真招實策增市場信心 力挺民營經濟壯大 觀國家大局大勢 謀香港當下 今日 觀國家大局大勢 謀香港當下 李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升 今日 李克強：中國發展挑戰多 外部打壓續升 你可能感興趣 習強調高質量發展 加快科技自立 今日 01:00 習強調高質量發展 加快科技自立 真招實策增市場信心 力挺民營經濟壯大 今日 01:00 真招實策增市場信心 力挺民營經濟壯大 觀國家大局大勢 謀香港當下 今日 01:00 觀國家大局大勢 謀香港當下 人大政協兩會 疫情 經濟 貨幣政策 GDP 失業率 CPI 財政政策 李克強 地方債