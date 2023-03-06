全國人大會議昨開幕，總理李克強作任內最後一次政府工作報告，將今年國內生產總值（GDP）目標設定在5%左右，為近20年來的目標新低。

分析認為，該目標弱於去年及市場預期，反映疫後雖然復甦迅猛，惟考慮今年外

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