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GDP增長目標5% 振信心防風險

保合理增長 傳積極訊號 奮鬥可實現

中國版 2023/03/06

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全國人大會議昨開幕，總理李克強作任內最後一次政府工作報告，將今年國內生產總值（GDP）目標設定在5%左右，為近20年來的目標新低。

分析認為，該目標弱於去年及市場預期，反映疫後雖然復甦迅猛，惟考慮今年外

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