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麥當勞下午茶$20歎鹽酥麥炸雞 麥麥送買指定套餐送洗手液機

行政人員版 04:00 2023/03/06

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最近麥當勞推出鹽酥麥炸雞、黑糖珍珠系列等美食，黛安收到風，今日（6日）起至3月12日，麥當勞仲會喺唔同時段送上鹽酥麥炸雞優惠，除咗大受歡迎嘅期間限定「鹽酥麥炸雞套餐（配薯蓉）$39」外，下午茶時段只需$20，即可歎到鹽酥麥炸雞（雞槌1件）配蘆薈冬瓜茶，或用$48就可以歎到鹽酥麥炸雞大大啖套餐（配蘆薈冬瓜茶），隨時隨地都可以享受到台灣嘅夜市風味。

McCafé亦會以優惠價$23起，為大家送上凍黑糖珍珠奶茶（原價$33起），或$28起歎全新凍黑糖珍珠鮮奶咖啡（原價$33起），與鹽酥麥炸雞系列一齊打造最強夜市嘅美食Combo！

麥當勞App亦會繼續送上唔同經典美食優惠券，例如下午茶時段就有「$19魚柳飽配熱港式奶茶」優惠等。另外，麥當勞App用戶凡透過App內電子優惠券叫麥麥送購買指定套餐，例如醒晨2人或3人早餐、鹽酥麥炸雞2人餐和自選飽2人餐，即可免費獲贈CENTRALIN自動泡沫洗手液機及威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝200ml，送完即止。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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