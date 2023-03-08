東升西降吸引資金流入 亞洲及中國信貸投資價值顯現

▲ 亞洲信貸在現階段經濟周期優勢明顯，特別中國經濟正在重拾動力，而亞洲債券估值吸引，有助提升潛在收益。

在現階段的環球經濟周期，西方面對緊縮政策帶來的經濟衰退風險，東方則迎來經濟復甦及重新開放。隨着亞洲經濟形勢向好，亞洲及中國信貸市場今年有望表現較佳。根據彭博數據，亞洲投資級別債券市場的收益率目前為接近6%，高收益債券更達到10%以上（詳見下文圖3），遠高於其5年期平均水平，估值吸引，投資者可把握時機作出中長線部署。

雖然美國聯儲局的加息周期未完，但市場預期總是先走一步，市場價格亦往往會提早反映經濟及政策走向。今年影響後市的關鍵因素之一，是隨着美國利率或在年中見頂，市場預期美元將會從高位回軟，增加非美元資產的中長綫投資價值。參考過往經驗，美元轉弱往往會吸引更多資金流入亞洲及新興市場，推動區內資產價格上升，相關跡象曾在今年1月出現。

亞洲通脹壓力溫和 經濟增長前景較佳

參考近月數據，美國能源價格回落正推動當地通脹回軟，今年投資者應可看到通脹壓力緩和。不同於西方通脹從高位回落，亞洲通脹一直保持溫和及相對受控（圖1）。更利好的政策選項使整個亞洲的增長前景較其他地區為佳，亦有利亞洲企業盈利和亞洲信貸市場表現。

圖1

▲ 資料來源：彭博，滙豐投資管理，截至2022年12月8日。

亞洲信貸市場中有多個資產類別，包括投資級別債券和高收益債券，而再細分的中國市場亦分為在岸及離岸人民幣及美元債券等。經過去年的調整後，現時大部分亞洲信貸市場比歷史價值便宜，加上亞洲貨幣兌美元有大幅折讓，為當地貨幣債券更添升值潛力。投資者可根據自己的風險承受能力和投資目標，選擇投資適合的資產類別。

投資級別債券穩健 中國在岸需求強勁

以風險相對較低的投資級別債券為例，即使去年環球債市波動，但亞洲和中國的表現仍較美國或環球新興市場穩健（圖２）。現時，亞洲投資級別美元債券的息率不但高於美國同類型債券，而且存續期亦較短。隨着美國利率周期漸趨明朗，相信會進一步利好這類債券。

圖2

▲ 資料來源︰彭博、摩根大通、洲際交易所數據指數、滙豐投資管理，數據截至2023年1月9日。

高收益債存續期短 內房佔比降平衡風險

亞洲高收益債券方面，由於存續期同樣較短，有助降低利率波動帶來的影響。現時亞洲高收益債券市場的平均到期收益率達雙位數（圖3），加上區內經濟復甦，因而甚受風險胃納較高的投資者青睞。

圖3

▲ 資料來源﹕彭博，滙豐投資管理，截至2023年2月21日。

過去，中國內房曾被視為亞洲高收益債券市場的主要風險因素，因其市場佔比一度超過40%，但經過過去一年的收縮，中國內房的佔比大幅降至約12%，影響力大為減少。至於其他高增長板塊的比例則上升（圖4），令整體亞洲高收益市場的發展更平衡。同時，中國當局於去年11月公布支持房地產市場的16點計劃，包括紓緩行業流動性問題的措施，預期內房行業的前景會逐步改善。但部分發行人仍可能面對再融資風險，故投資者應小心篩選，專注於優質的發行人。

圖4

▲ 資料來源：摩根大通，滙豐投資管理，2022年12月31日。

滙豐投資管理旗下的亞洲債券和高收益債券基金，能透過嚴謹的投資流程選債，捕捉亞洲的復甦機遇，同時提供潛在派息。部分策略的最新年化收益率達5厘以上，而主攻亞洲高收益債券的息率更可達雙位數水平（派息不獲保證及可從資本中分派，過去的業績並不代表將來的表現）。

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人民幣滙價料受支持 中國債券組合具潛力

中國復常帶動國內經濟強勁復甦，在此背景下，市場看好人民幣及中國債券中長期投資前景。在過去幾年，人民幣佔全球外滙儲備份額一直呈上升趨勢，中國市場日益融入全球體系，資金持續增持人民幣，應能繼續支持人民幣滙價。

相比美國及其他主要經濟體，中國處於不同的經濟周期階段，政策傾向寬鬆，預計中國的經濟增長將高於西方。在中國債券投資組合採取多元化策略，例如靈活投資在岸市場、離岸人民幣和中國美元市場，既可把握中國債券和信貸市場的機遇，亦可為投資者帶來分散投資的好處。

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（特約）