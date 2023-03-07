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蛋就是減磅關鍵

副刊版 2023/03/07

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中午回到工作間，案頭放着減磅新戰友KK的檔案，我看了一回，自言自語：「噢！他大概是太愛吃蛋了。」很多找我瘦身的戰友，慣常都會在早上吃兩隻煎雙蛋，但他們或許不知道，這習慣就是致肥關鍵。

我對KK說：「你應該很愛蛋？」

他笑言：「倒也是。我也知道膽固醇高，不應多吃。」

我說：「放心。元兇並非膽固醇，減肥時仍可吃蛋，但問題在於它的煮法。」

他問：「煮法會影響很大嗎？」

我說明：「雞蛋這小東西，對減磅人士而言，可謂又愛又恨。他既是減磅伴侶，但『煮法』不當，可以引發極大的增肥危機。一隻雞蛋的熱量，原來只有五十五卡左右，但是如果變成一份炒滑蛋，就頓變成一百九十卡了，熱量大增三倍多。」

KK問：「為何有這麼大的分別？」

我再解釋：「問題就在油份，要弄出一份既嫩又香的炒滑蛋，油份不能少，最少也用一湯匙，每湯匙油就有一百三十五卡。有時候，更講究的話，廚師或會加入牛奶或忌廉，這都是高脂的食材啊！」

他說：「我也愛蝦仁炒蛋、涼瓜炒蛋、菜脯蛋等，還以為比肉類菜式健康。應該都是誤解吧！」我點頭。

「但太太今晚已準備了番茄炒蛋，吃畢今晚才算吧！」他苦笑說道。

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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