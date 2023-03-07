解除口罩令，真面目示人，有女的不習慣要化眼部以下粧容、有人話脫罩感覺赤裸裸，然後又有專家話小朋友／成人除罩後或有社交不適應等。其實我對這個忽然除罩宣布，一點感覺都無。「忽然」非首次，活在此城，早慣無常。

對於那些專家談論的除罩社交後遺症，我倒覺得無嘢搵嘢去煩，個人對童叟脫罩不懂正常社交這個問題毫不擔心。首先，港人見慣風浪，更難頂更難啃更難捱的人和事，都難不倒吾等生存鬥志，何況區區一個見不慣別人眼耳口鼻齊全樣貌的問題？港人適應力之強，真係你同我定。另外，有社交障礙症的人，在毋須戴口罩時已經有，戴口罩與否，與一個人有多少朋友和懂不懂社交沒直接關係。

隨着口罩令解除，意味着香港正式進入後疫時代。更值得探討和思考的是，這三年疫情，社會有甚麼lessons learned？「因為我們成功，所以我們這麼失敗」這種玩弄言詞的說法有點危險。有些領導者用成功去美化失敗，會拒絕正視自方的缺點和缺失，那就很容易把本身應該反省、檢討的地方和細節忽略，故步自封。若機構領導團隊有這種連做得不好也變成「只因我們太成功」的思維，其前途和前景如何，可想而知。

我們都熬了三年，任何一個地方的管治團隊都應反思，從這個疫症，我們有甚麼地方可以汲取教訓？當然，我們不會希望有下一次，但作為管治團隊，就要有這種準備和反思，若再遇一個大型公眾健康危機，應如何做得更加好？起碼應該檢視和反省：總結這三年抗疫經驗，若重回當初響起公眾健康危機警號時，在各方面——處理速度／節奏、各部門配合、跟各方和社會協調、與公眾溝通，及協助社會各階層／各行各業—如何可以做得更好、更及時、更到位？若沒有這種反思有何lessons learned的思維，下一次遇到公眾健康危機時，就仍然缺乏前瞻性、仍然慢半拍、仍然是跟着其他地區依樣葫蘆，那這三年的艱苦經歷就白過了，苦的只會又是市民。