人口下跌確是現在中國必須解決的重要問題，因去年數據太震撼：全年出生人口只得九百五十六萬人，自然增長率變負數，如果負增長持續，意味人口長期而言會不斷下降。得六億人的時間點有多個估算，最快可能過多五十年，也有說要到本世紀末。但中國只有六億人這畫面，的確觸動人心。

不少人問，人少了，那到時中國人平均而言是否就會富有些？到時樓價還會那麼高嗎？還是會勞動力不夠？

影響巨大，所以不少地方政策已在鬆綁，希望鼓勵生育。譬如放開非婚生的孩子都能上戶口，又如開兩會前，也有委員提出快快落實新生育扶持政策，要讓年輕一代「想生的都敢生，敢生的都能生」。具體如研究將生育成本全面納入社會保障體系，令家庭減低生育成本壓力，又要和企業公司商量，完善彈性工作制，方便男女員工實現生育及湊兒大計。另外，也應像其他先進亞洲國家那樣，要提供生仔津貼。特別是對二胎、三胎家庭，實行一次性生育獎勵，之後再提供教育補貼，甚至對生第三胎的提供免費學前到大學教育。

這些都是大的宏觀政策，可不是政策想這樣，人們就依着做。跟實在的人聊下，才會清楚大家的諗法。譬如說認識的九○後，成長於相對開放的時代，顯然暫不生育的理由是覺得不想有太多負擔，影響自己生活。比起過往，他們來自父母的催生壓力也較少。至於八○後的朋友，若再生都該是二胎或三胎了，肯定更多是經濟考慮。他們這一代現在碰到的問題最大，正值壯年，工作家庭穩定，但開支也大，不少還會開始遇上自己父母的養老及健康問題，極難通過政策扶持去令他們再生育。