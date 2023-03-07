內地實現ChatGPT應用 須增數據流通

人工智能聊天機器人程式ChatGPT在全球掀起巨浪後，國人為之震驚，並熱烈討論，想方設法去體驗，關於ChatGPT的評論更是蜂擁而來；目前絕大多數人所關心的，是ChatGPT使用便利和大眾化，其對問題給出的答案比預想的好得多，甚至對於人類的自然語言有驚人的理解，即擬人化程度比以往的智能機器人要高。

AI長足發展 惟技術無重大突破

盡管不少人認為，ChatGPT背後並不存在所謂突破性的劃時代創新，它只是近年來生成式AI技術不斷迭代的一部分，但是沒有人會否認，ChatGPT是跨越AI技術應用的重要一步，它指出AI技術的未來發展方向，對人類社會的生活將產生難以估量的影響；正因如此，在關於ChatGPT的討論中，國人關注最多的問題就是，ChatGPT為何在美國誕生，而不是在中國誕生？

在不少國人眼中，近年中國的AI技術研究、AI技術應用、AI產業的規模，都在邁開大步前進。在2021年底，中國有7,796家AI核心企業，其產值規模達到近4,000億元，而且關於AI技術國家批准的專利數量也不斷上升，2019至2021年新增AI專業高校更達260所，因此不少國人一直認為，中國AI技術水平已經處於世界領先地位；但是ChatGPT問世，卻反映中國AI技術及研究水平與先進國家相比仍有相當差距。

可以說，進入大數據時代（也是中國經濟快速發展的這些年），所有與數碼經濟相關的突破性技術或創新產品，在中國除了支付寶有過高光時刻外，似乎數碼化智能技術的重大突破都沒有在中國誕生。ChatGPT為何沒有在中國誕生？國人應該藉此對相關現象進行深刻反思。

填鴨式學習 不利培養科技人才

對於ChatGPT為何沒有在中國誕生，目前國內討論一般都歸結為，中國的傳統文化導致複雜的人性和社會關係，以及前沿數學的落後，研究氛圍自由度缺乏，研究者及項目只有功利主義，很少長期主義等。這些當然是導致中國目前阻礙人工智能技術領域發展的重要因素，但中國改革開放40多年來，不但經濟上取得巨大成就，整體教育更是得到驚人發展，近年中國博士、碩士畢業生數量已是全球第一，發表在全球頂尖學術期刊上的論文數量也僅次於美國；可是，現有中國教育制度要想培養出全球頂尖科技人才，卻是未能實現，更無人能夠站在全球基礎學科的最前沿，無論是物理還是數學都是如此。

據筆者了解，目前中國的中小學教育，基本上都是跟隨升學和高考這根指揮棒走。許多學生在幼兒園時就要學會小學一、二年級課程，小學學會初中一、二年級課程，許多高一學生把高中3年課程都學完了，這種為了考試填鴨式的學習，不僅學習者十分被動、缺乏學習積極性，而且容易與家長和老師在多方面產生衝突，最後這些學生上大學後基本上就採取「放羊」或「躺平」的方式，乾脆不學習，更談不上對科學的興趣、追求及理想；加上教育上僅在利益和觀念上的誘導，大學生對現代基礎科學前沿自然沒有興趣，如此只能與發達國家愈來愈遠。

筆者有幾個比較好的朋友，其子女中學時學習成績非常優秀，但是上大學後（都是入讀北大、清華等名牌大學）完全「躺平」，其學習優勢在大學裏蕩然無存，甚至於畢業後仗着家中生活條件優渥，既不願意出去工作，也不同意出國深造，擱置了幾年。

可以說，以目前的中國教育制度，如果不進行重大改革，在未來一段較長時間，諸如ChatGPT這類重大技術創新，在中國可能不容易出現；而與14億人口的內地相比，只有700萬人口的香港，則造就了兩個諾貝爾科學獎得主，這就是教育制度使然，也是前清華大學經濟管理學院院長錢穎一所說，AI技術的發展讓中國學生的優勢蕩然無存。也就是說，ChatGPT的問世會讓中國教育制度的缺陷更明顯。

退一步說，假設內地研究者及企業有能力研發出ChatGPT所需要的各種智能技術（實際上，對於生成式預訓練大型語言模型的技術，中國企業也不遜色於發達國家，甚至有些方面還略顯優勢），但是中國仍然沒有ChatGPT成長的環境，因為ChatGPT預訓練的基礎是大數據，其本質就是以智能化的方式處理大數據，以生成滿足用戶所需要的知識與信息；如果智能化處理的數據有限，或分割程度嚴重，不僅無法讓用戶獲得所需要的知識與信息，系統給出的答案更可能漏洞百出。

無法共享 形成「數據孤島」

就中國的大數據環境而言，不僅以中文生成的大數據，佔全球大數據比重不足10%，而且與非中文語言生成的大數據是分割的，不可自由流通；同時，即使在以中文生成的大數據內部，許多大數據沒有成為用戶共享的資源，而是形成一個個「數據孤島」，根本無法為用戶自由便利的享用；更好笑的是，大數據都還沒有流通起來，就想到如何獲得賺錢；再加上網絡上的種種管制，令內地整個以中文生成的大數據之分割更是嚴重。

在這種情況下，ChatGPT要想在中國誕生，幾乎是不可能的，因為目前ChatGPT用戶可註冊使用的國家達161個，佔全球其他語言生成的大數據量達90%以上，而這些大數據都是自由流通的。

受ChatGPT刺激，中國大型科技企業百度也公布自家AI產品「文心一言」，將於本月登場，隨後多間科技企業如阿里巴巴、騰訊、京東、網易等，均紛紛披露有相關研究。這些大型科技公司都認為，使用AI生成內容是大勢所趨，是中國數據經濟得以長期快速發展的主要動力，但是如ChatGPT這樣的創新，不僅要技術、資本、人才以及資源支持，更重要的是需要一個創新人才生長的教育制度、一個寬鬆的研發環境、一個開放、自由流通、全民可共享大數據的存在環境，而中國往往缺乏上述資源和環境，因此ChatGPT相關技術在中國真正廣泛應用，也會有一個較長的過程。

▲ 像ChatGPT這樣的創新，不僅要技術、資本、人才及資源支持，更需要一個創新人才生長的教育制度、一個寬鬆的研發環境、一個開放、自由流通、全民可共享大數據的存在環境。（路透社資料圖片）