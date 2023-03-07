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Google橡皮擦 支援非Pixel手機

行政人員版 2023/03/07

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Google一向為用戶提供Google Photos雲端相簿服務，在2021年開始更在旗下手機Pixel系列加入橡皮擦工具（Magic Eraser）獨家功能，運用Google演算法，清除照片上的路人

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欄名 : 科技新知

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