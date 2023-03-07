Google橡皮擦 支援非Pixel手機 行政人員版 2023/03/07 分享： 分享： Google一向為用戶提供Google Photos雲端相簿服務，在2021年開始更在旗下手機Pixel系列加入橡皮擦工具（Magic Eraser）獨家功能，運用Google演算法，清除照片上的路人 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 fb Reels增至90秒 添Grooves視覺節拍 今日 fb Reels增至90秒 添Grooves視覺節拍 奧林匹克電競周 9款體育遊戲入選 2023/03/06 奧林匹克電競周 9款體育遊戲入選 馬斯克旗下研大腦植入物 FDA否決人體測試申請 2023/03/06 馬斯克旗下研大腦植入物 FDA否決人體測試申請 Meta未來4年目標 擬發布4款AR/VR產品 2023/03/03 Meta未來4年目標 擬發布4款AR/VR產品 MWC最佳智能手機 新貴Nothing Phone（１）入圍 2023/03/03 MWC最佳智能手機 新貴Nothing Phone（１）入圍 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 Google 雲端 Android iOS