fb Reels增至90秒 添Grooves視覺節拍 行政人員版 2023/03/07 分享： 分享： 自從Facebook（fb）引入Reels功能後，影片時長只限在60秒或以內。fb母公司Meta日前宣布Reels會加長至90秒，亦會加入其他新功能，向用戶提供多元化創作機會。 Reels以後除容許用戶 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google橡皮擦 支援非Pixel手機 今日 Google橡皮擦 支援非Pixel手機 奧林匹克電競周 9款體育遊戲入選 2023/03/06 奧林匹克電競周 9款體育遊戲入選 馬斯克旗下研大腦植入物 FDA否決人體測試申請 2023/03/06 馬斯克旗下研大腦植入物 FDA否決人體測試申請 Meta未來4年目標 擬發布4款AR/VR產品 2023/03/03 Meta未來4年目標 擬發布4款AR/VR產品 MWC最佳智能手機 新貴Nothing Phone（１）入圍 2023/03/03 MWC最佳智能手機 新貴Nothing Phone（１）入圍 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 Facebook 音樂 Instagram Meta 大眾