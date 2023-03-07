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fb Reels增至90秒 添Grooves視覺節拍

行政人員版 2023/03/07

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自從Facebook（fb）引入Reels功能後，影片時長只限在60秒或以內。fb母公司Meta日前宣布Reels會加長至90秒，亦會加入其他新功能，向用戶提供多元化創作機會。

Reels以後除容許用戶

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欄名 : 科技新知

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