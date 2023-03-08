東京站新地標 東京Midtown八重洲3月10日開幕 副刊版 2023/03/08 分享： 分享： 準備「回鄉」去日本旅行的話，東京又有新地標登場！位於東京八重洲二丁目北地區、鄰近東京站南口的東京Midtown八重洲，將於3月10日正式開業。設施內將有多間商舖食肆，部分更是首次登陸東京，並推出東京 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 星野首間機場酒店進駐大阪 鄰近Outlet設浴場及觀景餐廳 2023/03/06 星野首間機場酒店進駐大阪 鄰近Outlet設浴場及觀景餐廳 峇里Jumeirah Bali靜居日套票 獨一無二的恬靜體驗 2023/03/04 峇里Jumeirah Bali靜居日套票 獨一無二的恬靜體驗 大阪環球影城 全新主題設施登場 哆啦A夢XR過山車+柯南推理劇本殺 2023/03/01 大阪環球影城 全新主題設施登場 哆啦A夢XR過山車+柯南推理劇本殺 國泰航空夥拍都爹利會館 推港式滋味飛機餐 2023/02/28 國泰航空夥拍都爹利會館 推港式滋味飛機餐 名勝世界郵輪新航班 4月香港出發至高雄$1,299起 2023/02/23 名勝世界郵輪新航班 4月香港出發至高雄$1,299起 商舖 商場 東京 旅遊資訊