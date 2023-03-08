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東京站新地標 東京Midtown八重洲3月10日開幕

副刊版 2023/03/08

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準備「回鄉」去日本旅行的話，東京又有新地標登場！位於東京八重洲二丁目北地區、鄰近東京站南口的東京Midtown八重洲，將於3月10日正式開業。設施內將有多間商舖食肆，部分更是首次登陸東京，並推出東京

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欄名 : 旅事通

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