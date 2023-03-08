《愛麗絲夢遊仙境》為家傳户曉小說，故事主角因誤闖樹根旁的奇幻世界入口，因而遇見會說話的兔先生、吸煙的毛毛蟲、嚴厲且嗜血的紅衣女王等。畫面及情節奇幻，矇矓中瞥見各式奇怪生物，仿如隔世。現實中亦有一病亦以愛麗絲小說為名（Alice In Wonderland Syndrome, AIWS），因其症狀神智如夢恍惚、目眩頭暈、怕光、腳步漂浮如置身雲海中，故亦有別名Floating Women's Syndrome。

AIWS疾病涵蓋多種腦病，其中包括前庭偏頭痛。因顱內血管收縮及擴張失調，至前庭血液循環障礙所致，患者能憶述發作時畏光、頭暈或有頭痛（部分或無頭痛）、腳步浮浮。雖然其名亦為偏頭痛，但這有異於偏頭痛頭部搏跳性痛，並以三叉神經上部分支疼痛為主，而前庭偏頭痛或無疼痛，但症狀卻明顯與前庭平衡感頓失有關。

上星期曾討論眩與暈非單一疾病，而前庭偏頭痛分類為中樞性眩暈。若臨床與常見眩病耳石症鑑別，耳石症即使亦為前庭受病疾病，但其病理是因為前庭晶體脫落，誤墜負責動作平衡感的半規管引起，患者在特定姿勢會引起天旋地轉感。前庭偏頭痛陣發眩暈發作時，症狀可持續數小時至數天，周期復發，康復時卻如常人；耳石症則多發生在卧床轉身時，頓感天旋地轉，維持半分一分鐘，坐立後正常，平卧又再發生，病期反覆影響數星期之久。

前庭偏頭痛診斷要先排除腦部其他病變，及耳鼻喉科作前庭部疾病。根據國際頭痛協會IHS 2013年診斷建議，前庭偏頭痛確診應曾有偏頭痛發病史，並有5次以上較嚴重眩暈發作，而發作時有一半以上病歷曾有偏頭痛兼症，例如怕光、怕嘈、視覺預兆等，則可作相關診斷依據。

若言愛麗絲喜歡食物為朱古力，這喜好又再天意弄人。因曾有報道指3C食物，包括上述朱古力（Chocolate），另柑橘類水果（Citrous fruit）、乳酪類製品（Cheese）等，進食後能誘發血管收縮，引發前庭偏頭痛發作。

此外，研究亦指精神壓力，體內賀爾蒙水平周期改變，失眠缺乏睡眠，亦好令前庭偏頭痛復發，故此治理亦包括情緒壓力管控、作息均衡，並要注意飲食與發作頻密程度關係，避開誘發疾病食物。