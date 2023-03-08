快樂是很抽象的概念，我們未必講得出快樂究竟是甚麼，但我們必定會感受到，當大部分人不快樂時是甚麼一種情緒和情景。無論公關、廣告或營銷都知道，要打正旗號對着受眾去搞個happiness campaign，首先就要聆聽、閱讀和找出受眾的pain points（痛點）—即指受眾正在面對的難處或問題，又或令他們刺痛/不滿意/無望等的源頭或原因，才能對症下藥，到位地解決問題。所有happiness campaigns的先決條件，必定要成為針對某個痛點的pain reliever（止痛藥），否則搞手自以為大家happy，但受眾根本無快樂過。

而公關做那些happiness campaign時，也必須格外留神，避免給公眾認為是happy-washing，猶如近年出現的貶詞：green-washing（即漂綠，口講自己對環保如何付出，但實際卻反其道而行）一樣的「漂喜」活動。早幾年，菲律賓某市政府搞了個「Home of the Happiest People in the World」營銷宣傳活動，鏡頭下個個笑晒口歌舞昇平，結果被當地傳媒批評為happy-washing（漂喜），因該城市仍有居民因為之前的颱風災難過着苦不堪言的生活。一個城市被指happy-washing，就是只粉飾表面那一層，卻忽視市民真正的痛點。

我們或許都見過商業機構或某些地區做過的那些happiness campaign，值得深層思考的是，把場面搞到齊歡暢般，有飲有食熱鬧墟冚，就等如提升人們的快樂？通常結果只有幫他們做的公關、廣告或營銷公司最happy，因為收取的活動經費相當龐大，非常和味，但其他受眾/公眾整體上的快樂指數不見得有高過，因為痛點仍在。當然，campaign推出時，要找幾個小孩和大人對着鏡頭笑騎騎話「好開心呀」當交差，實在不難，所有傳播人都曉，但若快樂是那麼表面和膚淺的話，大家應該一早就很快樂。