快樂是很抽象的概念,我們未必講得出快樂究竟是甚麼,但我們必定會感受到,當大部分人不快樂時是甚麼一種情緒和情景。無論公關、廣告或營銷都知道,要打正旗號對着受眾去搞個happiness campaign,首先就要聆聽、閱讀和找出受眾的pain points(痛點)—即指受眾正在面對的難處或問題,又或令他們刺痛/不滿意/無望等的源頭或原因,才能對症下藥,到位地解決問題。所有happiness campaigns的先決條件,必定要成為針對某個痛點的pain reliever(止痛藥),否則搞手自以為大家happy,但受眾根本無快樂過。

而公關做那些happiness campaign時,也必須格外留神,避免給公眾認為是happy-washing,猶如近年出現的貶詞:green-washing(即漂綠,口講自己對環保如何付出,但實際卻反其道而行)一樣的「漂喜」活動。早幾年,菲律賓某市政府搞了個「Home of the Happiest People in the World」營銷宣傳活動,鏡頭下個個笑晒口歌舞昇平,結果被當地傳媒批評為happy-washing(漂喜),因該城市仍有居民因為之前的颱風災難過着苦不堪言的生活。一個城市被指happy-washing,就是只粉飾表面那一層,卻忽視市民真正的痛點。

我們或許都見過商業機構或某些地區做過的那些happiness campaign,值得深層思考的是,把場面搞到齊歡暢般,有飲有食熱鬧墟冚,就等如提升人們的快樂?通常結果只有幫他們做的公關、廣告或營銷公司最happy,因為收取的活動經費相當龐大,非常和味,但其他受眾/公眾整體上的快樂指數不見得有高過,因為痛點仍在。當然,campaign推出時,要找幾個小孩和大人對着鏡頭笑騎騎話「好開心呀」當交差,實在不難,所有傳播人都曉,但若快樂是那麼表面和膚淺的話,大家應該一早就很快樂。