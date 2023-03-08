從金融學理論 深入探究領展供股

上市房地產信託基金（REITs）領展上月宣布世紀大供股，領展是REITs龍頭，是港人和其他投資者收息乃至養老的愛股，所以領展供股向股東伸手要錢，已不是單純的金融市場新聞，而是香港的社會事件。

房託龍頭 供股成社會事件

筆者想起2020年3月，新冠疫情在美國大爆發，股市震蕩，一月之內經歷了4次熔斷，在美股3月9日第一次熔斷後，股神巴菲特接受媒體訪問稱，自己活到89歲，也是第一次見如此情形，又稱只要投資者活得足夠長久，就有機會看到金融市場種種稀奇古怪之事；對港股而言，或許領展供股也是其一。

對於領展供股，坊間已有不少評論，筆者不再贅述，本文純從學術層面探討。領展近年推出3.0策略，管理層雄心勃勃，頻頻策馬拓疆土，事業版圖已衝出香港，遍及內地、澳洲和新加坡等地方，而投資需要資金，但作為房地產信託基金，其9成利潤要派發給股東，所以手裏資金不足，需要融資。領展提出供股的主要理由是減債，以及有充足資金等待投資機會，但消息一出，全城譁然，評價負面居多，主要原因是領展的主要收入來源是物業租金收入，理應足夠應付營運支出，所以從營運上沒有需要對外融資，特別是向股東伸手。

融資3大途徑 優劣各有論述

融資是金融學裏的一大課題，相關理論甚多，其中最著名的包括取捨理論（Tradeoff Theory）、優序融資理論（Pecking Order Theory）和機會之窗理論（Windows of Opportunities）。公司投資需要資金，而資金來源不外乎3種情形：動用自有資金、向銀行借債或發行債券，以及發行股票，取捨理論認為，股本和債務之間各有優劣，債務的優點是相關利息支出可以抵銷收入，減少公司的稅務支出，但是過度舉債會導致公司出現財困、甚至倒閉，所以公司會找出最佳的負債比率，平衡債務所帶來的回報和風險。

優序融資理論認為，公司應先用自有資金投資，其次是舉債方式，最後才是發行股票，其背後原因是外部投資者相對公司管理層有信息劣勢，導致對外融資成本上升，而股票投資時所面對的信息劣勢，比債務投資為高，公司發行股票時比舉債需要提供較大的折讓，所以股票融資成本最高，其次是發債，而動用自有資金成本最低。

至於機會之窗理論則認為，如果股市暢旺、股票高企，那麼公司應該首選發行股票進行融資，因為成本較低，例如本來股價是50元，現在升至100元，發行同樣的股份，但融資得到的金額增加了一倍，換句話說，即融資成本降了一半，當然是好事。

學術上的實證結果，對以上的理論各有支持，然而由於各理論本身基於不同的假設，所以當研究結果是支持某一個理論時，很可能同時否定另外兩個理論，加上不同國家不同年代的研究結果可能都不一樣，所以學術界對以上的理論仍然莫衷一是。

倘以配股代替 或降融資成本

在選擇時機上，港股經過去年的大跌市後，恒生指數由最低的15,000點以下，反彈至22,000點左右喘定，雖然升幅驚人，但與30,000點還有很大一段距離，距歷史最高點33,154點更是遙遠，所以領展在這個時間點選擇供股，略有尷尬，畢竟港股大市和領展自身股價都不在最佳狀態，這個時候發行股票的融資成本，應該比較高昂。

管理層另有一說法，選擇供股而不是配股，讓現有股東都可以參與，比起配股公平；但換個角度，從資產定價理論角度看，或另有解讀。公司的融資成本，包括發行股票和發行債券的成本，再按兩者的比例，算出權重後的融資成本（weighted average cost of capital，WACC）。

以發行股票的成本為例，通常用資本資產定價模型進行計算，其中一個核心要素，是計算公司的系統性風險，即「啤打系數」（beta coefficient）。資產定價理論認為，投資者對投資的要求回報，與風險成正比，而金融市場股票波動的風險，與股東基礎的深度有關。選擇供股，即把新發行的股票賣給現有股東，不能增加股東基礎；相反，若選擇配股，則能增加新股東，使股東基礎壯大，公司股價更穩健，投資者會把要求的投資回報率降低，使股價上升。

換言之，若以配股替代供股，有機會使領展的整體融資成本下降；事實上，許多企業遠赴重洋，跨境去美國或歐洲上市，其中一個重要原因便是拓展股東基礎。

領展供股是果，因則是之前公司管理層太過進取，而利率大幅攀升又在意料之外，為減債考慮種種可行性之後，選擇供股，由全體股東集體承擔後果。這其實是公司管治裏經典的代理人問題，股東是公司擁有者，他們選擇投資領展，其中一個重要原因是派息穩定；管理層是股東授權管理公司，是股東的代理人，但代理人的想法，很多時候與股東不一致，便產生代理人問題。

管理層太進取 全體股東埋單

以領展為例，管理層有鴻圖大志，想把領展發展壯大，不願停留在公共屋邨商場和停車場層面，所以要開疆闢土四處征戰收購；但這未必是股東的願望，股東可能只想安穩收息，不想冒這些風險。管理層若成功，股東自然也得益，但管理層若失敗，則股東損失慘重，要為管理層的錯誤決策埋單，這便是領展現時面臨的代理人問題，相信在股東周年大會上，會有好戲上演。

另外，管理層對供股的一個說法，是「預視加息周期及利率正常化時代，未來房地產項目會重新定價，有不少投資機會，故希望充實資本，捕捉機會。」換言之，長遠而言是希望為股東創造更多價值，長期使市值最大化，但這是個曖昧的說法，其實說了和沒說一樣，因為這是大部分公司增發股票的共同理由；細究之，減債才是供股的重要原因，畢竟在聯繫滙率制度下，港元與美元的息差長期來說必須收窄，現在減債可以避免將來的額外利息支出。

海外投資前景疑問 尚待澄清

領展在過去兩年用了330億在海外收購項目，未見其利，全體股東供股卻已是先見其害，未來是否能夠如願創造價值，仍是未知之數；那麼，投資者是否還要再相信一次管理層所言，充實資本，捕捉投資機會？在海外房地產投資中，領展又是否擁用優勢，能找到價廉物美的項目？而且，現時利率高企，物業租金的收入是否足夠吸引？以上這些疑問，尚需澄清。

股市需要故事，才能吸引大眾目光。香港股市不乏故事，如鄭少秋現象、如財經評論員在鏡頭前的一顆淚水、如亞洲金融風暴襲擊時港府入場捍衞聯繫滙率制度與金融大鱷正面交鋒等，多年後我們仍會談起，相信領展供股亦然。金融市場也是理智和情感交織之地，許多時候買和賣無關理性，純是情感的渲洩，領展股東供也罷、不供也罷，甚至賣了手上股票也罷，都無分對錯，是個人的選擇，但分散投資是每個投資者都要做的功課，管理好自己的風險是自身責任，那就與領展無關了。

▲ 上市房地產信託基金龍頭領展上月宣布世紀大供股，不單是金融市場新聞，更成本港社會事件。（資料圖片）