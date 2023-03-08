宏觀規劃稅制改革 主動迎挑戰

近日財政司司長陳茂波公布疫情後首份財政預算案，面對龐大的赤字，特區政府從「擴張性財政政策」過渡到「中間偏鬆」的態度，令市民明顯感覺到對前景樂觀，招商引資行動加快，派糖力度「減甜」；討論焦點多數圍繞赤字對公共財政的影響和增加庫房收入的措施，招商引資措施對疫後經濟的提振效果，以及派發消費券對刺激消費和民生的幫助。筆者認為，這幾個問題的核心，都與本港的稅制以及宏觀稅務環境相關，所以嘗試從幾個方面探討今次財政預算案。

小修小補 不如全面檢討稅制

首先看看本港的稅制，大疫3年，特區政府為紓解民困、支援企業共度時艱，以及應對疫情投入大量資源到公共醫療，採取擴張性財政態度，動用大量公帑，得益於多年堅守「量入為出，審慎理財」的態度，積累的財政盈餘令政府有充足的儲備對抗逆境。

疫情後經濟重建，如何重新出發為香港創造更好的未來呢？會計界一直呼籲政府全面檢討稅制，一方面改變狹窄稅基對財政收入帶來的不穩定性，以2021／2022以及2022／2023兩個財政年度為例，賣地收入增減直接影響財政盈餘或赤字；另一方面，我們亦需要正視國際稅務環境變化，以及新經濟發展帶來的必要調整，保持香港的競爭力。

澳洲會計師公會在2020年初曾就本港的稅制進行了一項「稅務調查」，當時有49%受訪財務會計專業人士認為有必要調整稅制，如果要在未來3年內擴闊稅基或增加稅收，多數受訪者認同可考慮開徵或增加煙草、酒類和碳氫油類的關稅，以及引入環保相關的稅項，着力改善環境和健康；如今時隔剛好3年，特區政府相繼增加股票交易印花稅、煙草稅、徵收「額外足球博彩稅」、物業差餉等，雖然調高這些稅項會為庫房帶來額外的收入，但策略性調整稅務政策的空間有限。

可以理解社會短期內聚焦經濟重建，未是合適時機投入人手及資源考慮全面檢討稅制，不過始終需要採取宏觀、前瞻性的策劃，配合本港長遠的投資和發展，若每年只是「頭痛醫頭腳痛醫腳」，小修小補進行改動，只會在面對國際稅務環境變化時處於被動。

搶企業搶人才 各地不遺餘力

國際稅務環境不斷變化，面對「BEPS 2.0」，香港將按照國際共識，落實全球最低實際稅率（15%），而企業「外地收入豁免徵稅」規定亦在今年生效。與此同時，我們也要留意鄰近國家和地區在稅務調整方面的舉措，適逢近日新加坡和馬來西亞相繼公布財政預算案，在去年疫情、通脹高企和地緣政治等因素影響下，兩地都錄得財赤，因此兩地政府都積極通過調整稅務政策增加庫房收入，並增加投入進行疫後重建和招商引資。

新加坡將增加煙草稅，進一步降低吸煙率，同時增加高價物業的買家印花稅，不過由於新加坡的稅基更闊，例如有商品及服務稅（GST）等，當地政府可以更有針對性和彈性地通過引入稅務優惠，以紓解民困、支持行業或企業發展；而馬來西亞亦明確採取積極態度拓闊稅基，包括計劃引入奢侈品稅，和研究徵收資本增值稅，同時向電子煙中含尼古丁之液態或凝膠產品，徵收消費稅。

吸引企業方面，新加坡政府投入近7.5億美元扶助企業，包括加強「新加坡企業國際化計劃」（Singapore Global Enterprises Initiative），以及支援具潛力中小企業的「中小企業合資基金」（SME Co-Investment Fund）和鼓勵私人投資；而馬來西亞2023年度總支出更達到約875.38億美元，為史上開支最高金額。

由此可見，在搶企業、搶投資、搶人才方面，各個國家和地區都不遺餘力，以更亮眼的政策措施提升營商環境，以及吸引全球企業人才的眼球。

倡塑膠製品徵稅 減廢棄物

支持綠色可持續發展和創新科技，是今次財政預算案比較觸目的兩大趨勢，這也符合國際發展的方向。

就綠色可持續發展方面，香港2021年於堆填區的廢塑膠棄置量達到每日2,331公噸，特區政府可以考慮對不可回收的塑膠製品實施徵稅，減少塑膠消耗和產生的廢棄物。參考國外的做法，如果英國企業生產或進口之塑膠包裝材料，含有低於30%的可回收塑膠，當地政府會向企業徵收200英鎊一噸的塑膠包裝稅，西班牙和意大利則按每公斤0.45歐元徵收針對不可回收或一次性使用塑膠製品的類似稅項。

支持創科發展方面，公會歡迎特區政府推出的「數碼轉型支援先導計劃」，以及發展人工智能、Web3等舉措；我們亦歡迎引入專利盒（patent box）制度，為企業專利收入提供稅收優惠。

此外，提升營商環境競爭力、招商引資和加快復甦步伐方面，我們也建議特區政府考慮以下措施：

-我們留意到，前10位對中國內地直接投資（FDI）的地區當中，有8個地區已與內地簽署「避免雙重徵稅協定／安排」（DTA）（根據2019年中國商務部資料），而其中5個地區包括新加坡和南韓，與香港同樣享有最低5%的股息預扣稅率；期望有關部門尋求與內地政府部門合作，討論能否將本港的股息預扣稅率降至2.5%，令香港在區域競爭中脫穎而出。

稅惠吸跨企 擴家族辦公室財管

-根據2022年11月公布的統計數據，本港的跨國企業地區總部數量跌至1,411間，較3年前少130間，公會歡迎特區政府吸引外地企業遷冊到香港，同時建議當局考慮通過稅務優惠吸引跨國企業回流，例如給予地區總部8.25%的稅務優惠。

-公會去年已建議特區政府重啟或引入新的「資本投資者入境計劃」，此舉有助吸引更多可用作投資的資金流入香港，吸引超高淨值人士來港；建議擴闊稅務優惠予以家族辦公室的投資範圍，例如古董藝術品和虛擬資產等，推動家族辦公室和財富管理業務在港發展。

疫情後重啟，百業待興，本港經濟未來幾年有望大幅反彈，令庫房收入增加，但面對連續幾年的財政赤字，以及更長期的人口老化問題，由此衍生的公共醫療開支增加等公共財政壓力，當局須未雨綢繆、及早規劃，才能充分準備好迎接突如其來的變化。

▲ 社會短期內聚焦經濟重建，未是合適時機考慮全面檢討稅制，不過當局始終需要採取宏觀、前瞻性的策劃，否則在面對國際稅務環境變化時，難免處於被動。（資料圖片）