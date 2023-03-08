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Outlook for Mac 微軟改免費使用

行政人員版 2023/03/08

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微軟（Microsoft）近日不僅在AI聊天機械人領域、應用ChatGPT技術方面積極地部署，在其他科技應用領域也正作出調整。Microsoft昨（7日）宣布Outlook for Mac改為免費使用

...

欄名 : 科技新知

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《海賊王》劇情 作者向ChatGPT取經

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