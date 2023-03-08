Outlook for Mac 微軟改免費使用 行政人員版 2023/03/08 分享： 分享： 微軟（Microsoft）近日不僅在AI聊天機械人領域、應用ChatGPT技術方面積極地部署，在其他科技應用領域也正作出調整。Microsoft昨（7日）宣布Outlook for Mac改為免費使用 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Nothing Ear（2） 3月22日晚發布 今日 Nothing Ear（2） 3月22日晚發布 fb Reels增至90秒 添Grooves視覺節拍 2023/03/07 fb Reels增至90秒 添Grooves視覺節拍 Google橡皮擦 支援非Pixel手機 2023/03/07 Google橡皮擦 支援非Pixel手機 奧林匹克電競周 9款體育遊戲入選 2023/03/06 奧林匹克電競周 9款體育遊戲入選 馬斯克旗下研大腦植入物 FDA否決人體測試申請 2023/03/06 馬斯克旗下研大腦植入物 FDA否決人體測試申請 Microsoft