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國務院改革 重塑金融監管體系

組國家金監總局 理順職能強化風險管控

中國版 2023/03/08

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全國兩會昨日公布「國務院機構改革方案」，重塑金融監管體系，包括組建國家金融監督管理總局，人民銀行分支機構改革、地方金融體制改革等。

分析指，本次改革理順金融監管機構職能權責，形成貨幣政策（人民銀行）、金

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