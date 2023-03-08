國務院改革 重塑金融監管體系 組國家金監總局 理順職能強化風險管控 中國版 2023/03/08 分享： 分享： 全國兩會昨日公布「國務院機構改革方案」，重塑金融監管體系，包括組建國家金融監督管理總局，人民銀行分支機構改革、地方金融體制改革等。 分析指，本次改革理順金融監管機構職能權責，形成貨幣政策（人民銀行）、金 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 設數據局重組科技部 加強科技頂層設計 今日 設數據局重組科技部 加強科技頂層設計 機關人手減5% 疫後減負「過緊日子」 今日 機關人手減5% 疫後減負「過緊日子」 秦剛批美遏制華 京不會「打不還手」 今日 秦剛批美遏制華 京不會「打不還手」 你可能感興趣 設數據局重組科技部 加強科技頂層設計 今日 01:00 設數據局重組科技部 加強科技頂層設計 機關人手減5% 疫後減負「過緊日子」 今日 01:00 機關人手減5% 疫後減負「過緊日子」 秦剛批美遏制華 京不會「打不還手」 今日 01:00 秦剛批美遏制華 京不會「打不還手」 中國國務院 金融監管機構 人大政協兩會 中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會 中國證監會 貨幣政策 證監會 銀行