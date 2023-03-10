Fashion Farm Foundation率領8大本地品牌閃耀巴黎   DEMO、PABEPABE、YAT PIT以作品說故事

疫情無阻一眾時裝設計師的創作，闊別多時的巴黎時裝周亦於去年順利舉行，Fashion Farm Foundation（FFF）繼上季重返實體巴黎時裝週大獲好評，今年再下一城，再次率領8大香港品牌，包括ARTO.、CHRISTIAN STONE、DEMO、KYLE HO、PABEPABE、VANN、YAT PIT及YEUNG CHIN，參加2023巴黎時裝週，展示他們最新的秋冬季系列，讓香港時裝設計師再次在國際舞台上發光發亮。其中DEMO、PABEPABE及YAT PIT更於2月28日以時裝演示形式發表他們的2023秋冬系列，透過作品說故事。

▲ FFF帶領8大本地時裝品牌踏上巴黎時裝週的舞台，在一眾世界重量級人物及時裝愛好者前展示香港時裝的實力和魅力。

堅守使命推廣香港時裝 向世界展示本土實力



FFF今年迎來第11年，由2012年成立至今，一直堅守使命推廣本地時裝品牌，聯繫一眾本地時裝設計師、文化工作者、時裝界及零售業的專業人士，促進業界間的相互合作，還帶領不少本地設計師和品牌踏上國際舞台，讓全球一睹香港時裝的魅力和力量。即使早年受疫情影響，一眾設計師未能親身飛往巴黎舉辦時裝展，但FFF也不遺餘力，於去年遠赴巴黎開設展覽廳，同時在綫上播放時裝演示影片，務求讓各時裝愛好者能從不同平台了解各品牌的創作概念，展現作品的力量。

▲ 現場雲集來自世界各地的重量級人物及時裝愛好者，包括（左起）創意香港總監曾昭學、FFF主席馬天佑及香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處副代表李慧婷。

今年FFF再次率領8大香港品牌，包括ARTO.、CHRISTIAN STONE、DEMO、KYLE HO、PABEPABE、VANN、YAT PIT及YEUNG CHIN，參與由創意香港（CreateHK）贊助的國際時裝企劃HKFG AW23，於巴黎時裝週上展示各品牌最新的秋冬季新品。當中DEMO、PABEPABE及YAT PIT 3大品牌更於2月28日以時裝演示形式發表他們的2023秋冬系列。同日，FFF亦安排了展示會，邀請來自世界各地的時裝界業內人士、傳媒及時尚名人，親身與品牌代表交流，了解最新秋冬系列的設計概念。

▲ DEMO顛覆傳統，以「Orlando」作為靈感，創作了一系列雌雄同體的衣飾，刻意模糊性別之間的界綫，從新定義性別理論。

DEMO抹掉性別界綫 製造雌雄同體服裝

一向以性別概念為設計靈感的DEMO，今季以Virginia Woolf於1928年編寫的「Orlando」作為靈感，故事講述Orlando由伊利沙伯時代以一個俊俏和迷倒少女的男生作為起始，直到30多歲的一個晚上，一覺醒來便由男生變為女生。品牌希望透過作品去探究時裝的可能性，並以時裝去延續這個故事的時間線到現代。

其演示會以1992年上映的電影《Orlando》作為靈感，將現場布置成伊利沙伯一世時期的花園，找來外表中性的男模、女模，穿上具另一性別特色的2023秋冬系列衣飾，刻意模糊性別之間的界綫，營造雌雄同體的效果。

▲ PABEPABE將時裝與樂器融合，設計出一系列充滿特色的箱包樂器，令作品不單是時尚單品，更是一件隨身樂器，可以隨時隨地演奏樂曲，玩味十足。

PABEPABE着重過程的時尚音樂演奏

時裝與樂器兩種風馬牛不相及的元素融合在一起，到底會發生甚麼事？PABEPABE今個2023秋冬系列，就以「音樂」作命題，其「發聲練習」系列展示全新的箱包樂器，並嘗試利用他們來譜出樂曲。設計師更將練習的過程如聲音測試、音樂製作等記錄下來，作為推進的主要部分，它不需要被完美地執行，但試圖表達「領先一步」和「重覆練習」的重要性。品牌強調着重實踐的過程，透過作品讚美人們所取得的和將要取得的每一次小進步。

在是次演示會中，PABEPABE特意安排模特兒在恍如音樂會採排的舞台上，利用今季以樂器作為設計靈感的袋款演奏，亦正正因為音樂的效果並不完美，才能充分表達今季新作的設計概念。設計師更會透過未來一年不同的演奏機會，逐步改良作品的質素，親自示範過程比結果更重要。

▲ YAT PIT將茶葉融入衣服中，不但讓作品散發淡淡清新怡人的茶香，還透過服裝帶出慢活的生活態度。

YAT PIT將茶香融合時裝 穿出慢活態度

若衣服能自帶香氣，或許會更有個性和品味！YAT PIT這次將茶葉融入衣服中，衍生出全新茶衫系列。TEA-SHIRT是整個2023秋冬系列的生命，透過紥染過程，讓把TEA-SHIRT系列帶回家的人經歷全新的穿衣體驗。就像喝一杯茶，人們花點時間放慢思緒，真正騰出時間來感受當下。一道茶甚至將天、人、地聯繫在一起，引出道教中的遠古神秘概念。

其演示會中央播放著YAT PIT以茶葉製作TEA-SHIRT的整個過程，讓來賓深入了解創作歷程，現場由模特兒穿上2023秋冬系列的新作，徐徐地穿插於空間之中，歡迎來賓放慢腳步，感受茶葉帶來的慢活氣氛。

8大全新系列產品登錄Novelty Lane網店

FFF為了讓時裝愛好者能將作品帶回家，將於4月起率先在網上合作伙伴Novelty Lane網店接受預訂2023秋冬季的產品。同時，FFF再次與本地潮流時裝店HER合作，於4月下旬在店內舉行產品發布兼交流活動。屆時將會展示來自巴黎時裝周的2023秋冬季精選產品，代表8個品牌的設計師亦會現身現場跟來賓交流創作思維，HER將會在緊接的6個星期，售賣8個品牌的其他產品，切勿錯過。

了解Fashion Farm Foundation: https://bit.ly/HKFGAW23

（特約）