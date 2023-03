ChatGPT未能盡信

Cogito, ergo sum。

近日,最受矚目程式,當然便是ChatGPT,它能即時爆紅,當有個人之處,就是著名大學也要發出聲明,禁阻學生用這程式寫論文,憑着這Artificial Intelligence(人工智能),便能在數分鐘內做出一份似模似樣的論文、詩歌、求職信、求情信,甚至求愛信。這麼聰明的程式,是否真的能像人類般獨立思想、自主學習和建立自我?

拉丁語「Cogito, ergo sum」(我思故我在),是著名法國哲學家Rene Descartes(笛卡兒)的哲學中心思想,他被視為現代哲學之父,更為科學奠下根基,普遍被認定人類存在是在乎其思想能力。在這理論下,若人工智能被確定有思想能力,又是否代表其存在跟人類的存在有同等意義,若此,如刻意去永遠刪除AI程式又是否等同謀殺?

醫生問ChatGPT:「你能否思想?」它(或她或他)回答:「Yes, I can think. I am capable of processing information and making decision on that information.」意思是:它有能力處理資料,並按此作決定,這是它對思想的定義。

再回到笛卡兒的哲學思想,其實「我思故我在」的前一句是「Dubito, ergo sum」,完整一句譯作英語為「I doubt, therefore I think, I think therefore I am」,意即「我疑故我思,我思故我在」,若有能力去懷疑再去思想,這才是「存在」。說了大堆悶蛋哲學,只想說現在AI仍未到家,能處理資料只是思想過程的一部分而非全部。若多花時間去理解ChatGPT,便會發現它頗有「吹水」能力,有些答案似是而非,不可盡信。

還是多花時間與「人」交往為妙。