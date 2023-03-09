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ChatGPT未能盡信

副刊版 2023/03/09

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Cogito, ergo sum。

近日，最受矚目程式，當然便是ChatGPT，它能即時爆紅，當有個人之處，就是著名大學也要發出聲明，禁阻學生用這程式寫論文，憑着這Artificial Intelligence（人工智能），便能在數分鐘內做出一份似模似樣的論文、詩歌、求職信、求情信，甚至求愛信。這麼聰明的程式，是否真的能像人類般獨立思想、自主學習和建立自我？

拉丁語「Cogito, ergo sum」（我思故我在），是著名法國哲學家Rene Descartes（笛卡兒）的哲學中心思想，他被視為現代哲學之父，更為科學奠下根基，普遍被認定人類存在是在乎其思想能力。在這理論下，若人工智能被確定有思想能力，又是否代表其存在跟人類的存在有同等意義，若此，如刻意去永遠刪除AI程式又是否等同謀殺？

醫生問ChatGPT：「你能否思想？」它（或她或他）回答：「Yes, I can think. I am capable of processing information and making decision on that information.」意思是：它有能力處理資料，並按此作決定，這是它對思想的定義。

再回到笛卡兒的哲學思想，其實「我思故我在」的前一句是「Dubito, ergo sum」，完整一句譯作英語為「I doubt, therefore I think, I think therefore I am」，意即「我疑故我思，我思故我在」，若有能力去懷疑再去思想，這才是「存在」。說了大堆悶蛋哲學，只想說現在AI仍未到家，能處理資料只是思想過程的一部分而非全部。若多花時間去理解ChatGPT，便會發現它頗有「吹水」能力，有些答案似是而非，不可盡信。

還是多花時間與「人」交往為妙。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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