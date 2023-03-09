與傳媒界友人飯聚，大家先談到YouTube，然後不期然地提到，近期一click入YouTube就見到一個煩不堪言的廣告和人物，原來個個都對這樣在這個平台慌死你睇唔到般的密集式賣廣告，感到很騷擾和反感。我直情不諱言，每日觀看自己想看的YouTube影片前，就彈出這個人物賣的廣告，還要「焗住」睇足五秒，簡直擾民。一看這廣告，興致大減，有時索性連自己原本想看的影片也不看了，馬上關機，因為捱不到再看多五秒。

先不談這廣告所宣傳的內容，是否真的有用和是否值那個價值，但鋪天蓋地、驚煩人唔死的在YouTube瘋狂落廣告，是否有效，值得商榷。席間，大家七嘴八舌，原來個個都給這個廣告煩過：「日日開這個平台都見到佢，愈見愈反感」、「有無得block咗個廣告」、「愈賣咁多廣告，愈顯得desperate」、「真係咁掂，生意已應接不暇，使乜仲要瘋狂落廣告」……那倒是，企業對培訓／諮商的各方面需求，早在九個月前已經復常。

英文有句話，叫「familiarity breeds contempt」，即日久生厭，那個「厭」，是令人帶有contempt（蔑視）的感覺，尤其是在別人根本就不想再多看時，那事物還繼續不勝其煩地出現，絕不會有好結果。就如兩性之間，女生根本不喜歡那個男生，並且一早表明態度，但那個男的不懂知難而退，還死纏爛打，日日騷擾，這種「唔知埞」的擾人行為，不可能有打動人的效果，只會令那本應剩餘的客氣和尊重，都變成反感和鄙視。

人與人之間，跟公眾人物向人銷售自己同樣道理，不停向人轟炸唔識收，只會造成「audience fatigue」（受眾疲勞），此乃反sell行為，sell不到自己不特止，還令人厭煩到想快快delete！