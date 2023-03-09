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九龍灣美羅中心2期 1555呎銀主盤開價590萬

地產版 2023/03/09

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地址：九龍灣臨興街21號美羅中心第2期18樓26及27室

面積：1,555平方呎

開價：590萬元

呎價：3,794元

賣點：屬銀主盤，單位面積偌大，內籠寬敞，物業鄰近德福商場及港鐵九龍灣站，配套齊全。

拍賣行

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欄名 : 拍賣行情

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