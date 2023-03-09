九龍灣美羅中心2期 1555呎銀主盤開價590萬 地產版 2023/03/09 分享： 分享： 地址：九龍灣臨興街21號美羅中心第2期18樓26及27室 面積：1,555平方呎 開價：590萬元 呎價：3,794元 賣點：屬銀主盤，單位面積偌大，內籠寬敞，物業鄰近德福商場及港鐵九龍灣站，配套齊全。 拍賣行 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 尖沙咀永安廣場連裝修 銀主叫價每呎不足1萬 今日 尖沙咀永安廣場連裝修 銀主叫價每呎不足1萬 觀塘THE icon 6樓9室 連租約開價190萬 2023/03/02 觀塘THE icon 6樓9室 連租約開價190萬 荃灣地皇廣場連租約舖 回報5厘 2023/03/02 荃灣地皇廣場連租約舖 回報5厘 尖沙咀好德商廈2樓銀主盤 叫價1100萬 2023/03/02 尖沙咀好德商廈2樓銀主盤 叫價1100萬 赤柱大街高層地下600呎 叫價1000萬 2023/02/23 赤柱大街高層地下600呎 叫價1000萬 銀主盤 九龍灣 九龍