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尖沙咀永安廣場連裝修 銀主叫價每呎不足1萬

地產版 2023/03/09

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地址：尖沙咀麼地道62號永安廣場8樓7室

面積：2,015平方呎

開價：2,000萬元

呎價：9,926元

賣點：物業坐落於尖沙咀東部心臟地帶，而單位為銀主盤，內籠備寫字樓裝修、落地大玻璃窗，視野開揚。

拍賣行

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欄名 : 拍賣行情

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