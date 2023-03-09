香港仔魚市場罕有開放 漁民親身導賞睇生猛海鮮

不少旅客往外地旅遊，都喜歡參觀魚市場，例如東京的築地及豐洲、悉尼的Sydney Fish Market等，其實香港都有多個魚類批發中心及魚市場，可觀度不遜於外地。參與「香港仔魚市場導賞遊」活動，讓大眾

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