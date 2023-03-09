香港仔魚市場罕有開放 漁民親身導賞睇生猛海鮮 副刊版 2023/03/09 分享： 分享： 不少旅客往外地旅遊，都喜歡參觀魚市場，例如東京的築地及豐洲、悉尼的Sydney Fish Market等，其實香港都有多個魚類批發中心及魚市場，可觀度不遜於外地。參與「香港仔魚市場導賞遊」活動，讓大眾 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 東涌驚艷粉紅櫻花海 赤鱲角櫻花長廊浪漫打卡 2023/02/13 東涌驚艷粉紅櫻花海 赤鱲角櫻花長廊浪漫打卡 麗豪航天城酒店開幕 15間特色親子主題房 2023/02/11 麗豪航天城酒店開幕 15間特色親子主題房 林村許願樹打卡行大運 去車公廟順道遊沙田公園 2023/01/26 林村許願樹打卡行大運 去車公廟順道遊沙田公園 大埔白梅怒放 沙田湖畔賞銀杏 橙紅落羽杉各區盛開 2023/01/19 大埔白梅怒放 沙田湖畔賞銀杏 橙紅落羽杉各區盛開 設計光譜 常行展進駐PMQ 2023/01/05 設計光譜 常行展進駐PMQ 魚 海鮮 蝦 博物館 批發 香港仔