台灣觀光旅遊年度主題 大自然及美食療癒心靈 副刊版 2023/03/09 分享： 分享： 自從3月20日台灣恢復自由行安排，港人反應熱烈，不少人早已前往台灣旅行。台灣觀光協會香港辦事處今年以「療癒‧台灣Soul Taiwan, So Taiwan」為主題，強調透過旅遊放鬆身心靈，推出多個主 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 尖沙咀凱悅酒店推春日下午茶 花瓣蝴蝶造型鹹甜點 2023/03/06 尖沙咀凱悅酒店推春日下午茶 花瓣蝴蝶造型鹹甜點 大館全新展覽數碼熒房 沉浸式說歷史體驗監獄的一天 2023/03/03 大館全新展覽數碼熒房 沉浸式說歷史體驗監獄的一天 太子酒店推出晚市饗宴 11歲或以下小童可享免費優惠 2023/02/27 太子酒店推出晚市饗宴 11歲或以下小童可享免費優惠 Patisserie Jane全新手工撻及紐約曲奇 高質散水餅之選 2023/02/25 Patisserie Jane全新手工撻及紐約曲奇 高質散水餅之選 港麗酒店推全新印度風情自助午餐 炮製正宗咖喱美食 2023/02/20 港麗酒店推全新印度風情自助午餐 炮製正宗咖喱美食 台灣 大自然 自由行 小吃 旅遊資訊 新台幣