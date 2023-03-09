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台灣觀光旅遊年度主題 大自然及美食療癒心靈

副刊版 2023/03/09

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自從3月20日台灣恢復自由行安排，港人反應熱烈，不少人早已前往台灣旅行。台灣觀光協會香港辦事處今年以「療癒‧台灣Soul Taiwan, So Taiwan」為主題，強調透過旅遊放鬆身心靈，推出多個主

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欄名 : 新鮮熱辣

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