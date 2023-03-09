試行4天工作制 無損勞資利益

2月下旬，由「全球一周4天運動組織」（4 Days Work Global）聯同智庫Autonomy、波士頓大學及劍橋大學的學者等共同合作，發起及推動的全球最大規模「4天工作制」實驗結果公布。究竟實驗計劃結果如何？初步看來，實驗計劃受到僱主和僱員歡迎，不過當中的實驗結果細節，還是值得討論。

這份實驗計劃報告--《The Results are In：The UK’s Four-Day Week Pilot》，詳細闡述了從2022年6月至12月，於英國進行這項大規模每周工作4天實驗的全部結果。

依行業需要度身定造 5大模式

參與實驗包括61家公司、約2,900名僱員，參與的公司來自不同行業，公司規模也不一，僱員人數從1至10人，到50至100人不等；而一周「4天工作」的制度設計，也任由參與公司按照自身行業的特性和需要度身定造，安排休假的方式主要有5種模式--

一，周五休假（fifth day stoppage），公司周五暫停營業，員工一律周五放假；

二，輪流放假（staggered），例如員工分為兩隊，一隊在周一放假，另一隊在周五放假；

三，「分散化」（decentralised），即公司各部門按照自身的功能，實行不同模式，一些部門工作4天，另一些部門工作5天，但大家一周工作的總工時相同；

四，「年化」（annualised），這個模式適合那些年度經營有明顯旺淡季之分的情況，即按年度工時分配及放假所作的工制安排，旺季時工作時間長些，淡季時工作時間短些。例如冬季為消費旺季，經營零售或餐飲的公司，員工的工時長些；夏天為淡季，工時便短些，平均之後每周工作32小時；

五，「有條件性」（conditional）模式，在公司採用「分散化」的方式下，要求不同部門或崗位定下「關鍵績效指標」（key performance indicators，KPI），據此作為4天工作的定制基礎。換言之，若KPI未能達標，員工便需要5天工作。

走筆至此，需要補充說明一點，改制為一周工作4天，但員工的薪酬保持原來的100%，沒有削減。實驗後的情況如何？

員工壓力降 身心健康改善

縮短工作時間一些最廣泛的好處，體現在員工的福祉上。實驗前後的數據顯示，39%的員工稱壓力較小，71%的員工倦怠程度有所降低；焦慮、疲勞和睡眠質量不好的問題，其程度同樣亦有所減少。換言之，在每周4天工作制下，員工的身心健康狀況均大體有所改善。

在公司方面，根據報告統計，從參加公司實驗開始一刻到結束的簡單收入變化來看，在提供數據的23家公司中，按公司規模加權平均增長了1.4%；此外，研究人員亦比較了可比的前6個月與實驗期的收入變化，據提供足夠數據的24家公司，按其公司規模的加權平均百分比變化，平均增幅更大，達到35%。換言之，實行4天工作制，並未減少公司的營運收入，而員工的工作效率亦得到維持。

公司收入未減 人力資源更穩定

此外，研究人員亦詢問了參與實驗計劃的公司，受到每周4天工作影響的其他趨勢。首先，在員工辭職方面，實驗計劃是在新冠疫情期間進行，這段時間被普遍稱為「大辭職」時期，當時員工動輒辭職的情況相當普遍。經研究人員調研後，發現在每周工作4天的公司中，員工辭職的可能性大幅下降，以每100名員工的辭職人數衡量，與比較期相比，從2人下降到0.8人（57%），反映4天工作周有助減少員工動輒辭職的行為。

與此同時，結果也發現，新招聘的人數亦有所下降，從每百名員工3.4人，下降到2.4人（37%）；而員工的缺勤率也發生了變化，以每名員工每月的病假和事假天數衡量，從比較期間的2.0，下降到實驗期間的0.7，減少65%。不過，研究人員亦強調，得出如此統計結果，部分原因可能是由於樣本中的人數較少，亦可能為勞動力市場的意外情況，所以不能一口咬定而下結論說，這種趨勢在統計上具有顯著性。

然而，若然4天工作制能夠更好地留住員工，減少公司在人力資源管理上受到的影響，可以說這是公司按自身需要實行4天工作制的利弊衡量重要因素之一。

無論如何，這個實驗計劃受到公司和員工的歡迎，所以當實驗計劃結束後，有92%（56家）公司仍在推行4天工作制實驗，有30%（18家）公司甚至已把其改為定制，只有3家公司停止實驗。

實驗結果普遍適用性 尚待調研

從這項相對大規模的4天工作制實驗計劃中發現，公司收入與員工效率沒有因實行4天工作制而受到負面影響。當然，計劃中亦有一些結果細節值得思考。

在參與實驗計劃的公司中，有不同行業、不同規模。在行業上，有從事市務廣告（18%）、專業服務（16%）、慈善／非牟利（11%）、財務及保險（9%）、製造業（7%）、建造及房屋（4%）、工程（2%）等；在規模上，0至10名員工的公司有29%、11至25人有37%、26至50人有12%、51至100人有10%、100人以上有12%。換言之，參與實驗計劃的公司，以0至25人的小型公司佔最大比例，當然不同行業的公司可按照其行業特性和部門功能，制定不同的4天工作模式，但實驗的企業多為小型公司，僱員數目不多，其結果是否普遍適用於大型企業，看來也需要作進一步調研。

科技自動化增效率 保障生產力

在員工效率方面，調研結果顯示，4天工作制沒有削弱員工的工作效率。不過，工時是「量」，效率是「質」，因此就算工時減少，若能配合投入科技自動化，相信有助減少員工工作的「量」，從而更好地確保在一周4天工作的模式下所取得之效率，沒有削弱企業的生產力。

對於許多員工來說，幾乎沒有回到舊工作方式的願望。當被問到在工作時間和工資之間作出假設性權衡時，70%員工表示，他們需要多10%至50%的工資，才願意回到5天工作的時間表；有8%人聲稱，需要超過50%或更多的額外工資；有15%的人則堅持工作4天。

總的來說，今次這項實驗計劃結果，反映4天工作制無損僱主和僱員的利益，兩者都兼顧到，公司收入沒有減削，而員工的福利則有所提升。不過，更改一項行之已久的制度安排，需要周詳研究推進，隨着每周工作4天工作制繼續在世界各地推廣，社會進行廣泛討論，並需要達到社會共識--尤其是勞資關係絕對是唇齒相依，不是「零和博弈」，更需要共識基礎以推進制度的改變。保持公司的生產力和競爭力、提升員工的福祉並維持其工作效率，無疑是新制度能夠確立和行穩致遠的根基。

▲ 「全球一周4天運動組織」發起全球最大規模「4天工作制」實驗，實驗前後的數據顯示，員工的身心健康狀況大體有所改善，亦沒有削弱工作效率，企業人力資源也更穩定。（資料圖片）