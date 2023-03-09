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海洋公園+香港欖總聯乘優惠 套票包七人欖球賽3日+海洋公園1日入場證

行政人員版 04:00 2023/03/09

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全城矚目嘅盛事「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2023」，將於3月31日至4月2日舉行，黛安收到風，海洋公園和水上樂園今年會同香港欖球總會合作，為本地觀眾及來自世界各地嘅訪客提供聯乘優惠，務求令欖球嘅狂熱和緊張刺激氣氛更高漲。公園噚日就喺各個社交平台，分享一系列港隊成員喺水上樂園一展球技，仲有激浪無限嘅動態短片，除咗預先為七欖暖場，短片同時號召所有體育活動愛好者投入呢個年度大派對！

即日起至4月2日，訪客可以喺香港欖球總會網站購買「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2023」x海洋公園優惠套票，成人票價為$2,356，小童票價為$1,175，當中包含七人欖球賽3日入場證1張、海洋公園全日優惠門票1張（可於3月23日至4月30日期間到訪海洋公園或水上樂園）及價值$30園內消費電子現金券1張。

如果已持有球賽門票，亦可由香港欖球總會發布嘅指定推廣連結，買海洋公園和水上樂園優惠門票。海洋公園標準入場優惠門票成人只需$288，小童只要$173，當中已包門票及價值$30園內消費電子現金券各1張；而水上樂園春季優惠門票，成人票價為$239，小童票價為$167.

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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