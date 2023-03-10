Delvaux 我就是經典 副刊版 2023/03/10 分享： 分享： 屈指一算，市面上擁有過百年歷史的品牌不多，但接近二百年歷史的又如何？筆者相信以時裝品牌計，能夠如此「長壽」的，還只有來自比利時的Delvaux，其低調的設計早已吸引不少同道中人，用「有麝自然香」來形容 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Giorgio Armani X 10 CORSO COMO 丹寧別注 2023/03/03 Giorgio Armani X 10 CORSO COMO 丹寧別注 巴黎直擊 2023秋冬男裝 Homme Plisse Issey Miyake 皺褶王者 2023/03/03 巴黎直擊 2023秋冬男裝 Homme Plisse Issey Miyake 皺褶王者 Anteprima 30周年的序幕 2023/02/24 Anteprima 30周年的序幕 巴黎直擊2023秋冬男裝 Louis Vuitton．KidSuper只此一季 2023/02/24 巴黎直擊2023秋冬男裝 Louis Vuitton．KidSuper只此一季 不除不快的標籤 2023/02/17 不除不快的標籤 手袋 時裝服飾 時裝服飾種類 消費資訊 比利時