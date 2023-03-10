Delvaux 我就是經典

屈指一算，市面上擁有過百年歷史的品牌不多，但接近二百年歷史的又如何？筆者相信以時裝品牌計，能夠如此「長壽」的，還只有來自比利時的Delvaux，其低調的設計早已吸引不少同道中人，用「有麝自然香」來形容

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