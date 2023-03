在中環某地方尋找某辦事處,正想問路之際,聽到純正英國口音說:「Go straight and turn right, thanks Madam.」口音不單純正,語調也很有禮貌。回頭看,見到一位貌不驚人的保安員微笑着送走外籍問路者。

醫人按不住好奇搭訕道:「你的英語口音很純正。」看更隨口回答:「我曾在外國生活。」六十多歲架着金絲眼鏡的他,看似文人,由於人來人往也不便再問下去。

不難想像他是退休人士,當保安員是為打發時間還是為餬口便無從稽考。只因自覺跟他年齡相若,便不禁想一下醫生若從醫學院退下來,又不想私人執業,會想做甚麼?

當醫生近四十年,除行醫外,實在沒有其他甚麼技能,若只靠雙手和一把口,到底有何職業選擇?不妨從幻想開始——

醫生可以當Uber司機,多年駕車經驗加上Google Map應可以勝任,在車上甚至可以免費給乘客提供醫學意見,這也挺好玩。

另一可以考慮的退休後職業,便是餐廳侍應生。醫生天生為食,又喜歡談美食,招呼食客推銷一下撚手小菜,相信這也幾好玩。而最重要的是,近廚得食,跟大廚打好關係定有着數。

第三個可能的退休後職業較有創意,醫生可以陪人睇醫生。多年來,見到病人看醫生時想問問題,卻又不懂如何問,就算問了問題,很多時也不明白答案(尤其若醫生用上較深詞彙)。若有專業人士負責「陪睇」,便可有效地問問題和作解釋。

想到退休後仍有工作的可能,心裏登時踏實了。