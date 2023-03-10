在中環某地方尋找某辦事處，正想問路之際，聽到純正英國口音說：「Go straight and turn right, thanks Madam.」口音不單純正，語調也很有禮貌。回頭看，見到一位貌不驚人的保安員微笑着送走外籍問路者。

醫人按不住好奇搭訕道：「你的英語口音很純正。」看更隨口回答：「我曾在外國生活。」六十多歲架着金絲眼鏡的他，看似文人，由於人來人往也不便再問下去。

不難想像他是退休人士，當保安員是為打發時間還是為餬口便無從稽考。只因自覺跟他年齡相若，便不禁想一下醫生若從醫學院退下來，又不想私人執業，會想做甚麼？

當醫生近四十年，除行醫外，實在沒有其他甚麼技能，若只靠雙手和一把口，到底有何職業選擇？不妨從幻想開始——

醫生可以當Uber司機，多年駕車經驗加上Google Map應可以勝任，在車上甚至可以免費給乘客提供醫學意見，這也挺好玩。

另一可以考慮的退休後職業，便是餐廳侍應生。醫生天生為食，又喜歡談美食，招呼食客推銷一下撚手小菜，相信這也幾好玩。而最重要的是，近廚得食，跟大廚打好關係定有着數。

第三個可能的退休後職業較有創意，醫生可以陪人睇醫生。多年來，見到病人看醫生時想問問題，卻又不懂如何問，就算問了問題，很多時也不明白答案（尤其若醫生用上較深詞彙）。若有專業人士負責「陪睇」，便可有效地問問題和作解釋。

想到退休後仍有工作的可能，心裏登時踏實了。