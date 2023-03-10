有些人學富五車、雄辯滔滔、甚麼事都有見解、甚麼事都能侃侃而談，但大家都覺得他很討厭，工作上沒有人會想配合他，社交上根本沒知心友。問題出自他甚麼也要跟人拗，而且事無大小都要拗到贏為止。這些人很喜歡以「我唔同意你嘅講法」開始，然後就滔滔不絕地發表見解，若對方禁不住再回駁幾句，他就必定要拗到人家啞口無言為止，嘴巴的確鋒利，但非常惹人討厭。

處處都要贏、且要在人前贏晒的人，通常心底裏樣樣都輸—輸自信、輸EQ、輸淡定；就是內心很弱，才怕自己沒人留意，怕人覺得他不夠叻/勁/犀利，才要連每一件無謂的勝利都不放過。基本上，這些人未曾在任何一塊領域上真正漂亮和閃亮過，才會執着於連芝麻綠豆小事也要計較贏輸。然而，他們不知道，即使贏得場口舌之爭，卻把自己的人緣輸得一敗塗地。情商最高的行為，就是能控制自己的反駁慾。下下都要反駁人兼話不饒人，到頭來，人生必敗，首先必是由事業開始。從上司角度：即使其人聰明能幹，但事無大小都要跟人拗一餐，並且不拗到贏不罷休，那人緣實在太差，一個人無人緣的話，協調事宜做不到，沒人想和他打團隊戰，跟他一同去打拼直情無可能，給上司帶來的麻煩遠多過對公司的貢獻，故通常落得個最不受歡迎人物兼敗事有餘的下場。

懂得認輸的人，才能贏到最後；無關痛癢的勝利，讓給別人就好了。其實，我發現，那些滿腦子凡事都要贏晒的人，通常都是過分認真、執着和毫無幽默感的人。對着這些人，跟他同樣認真你就輸，對着他嬉皮笑臉最好玩，例如，當他擺起成個戰鬥格說：「我唔同意你睇法！」準備跟你辯論一場時，我會眼碌碌、笑笑口地說：「嗱，我啲睇法係好普通㗎啫，你唔同意係非常正常嘅事，證明你好正常，哈哈！」但看對方本來已準備好的戰鬥格，因苦無對手應戰而流露出無癮之情，也是件頗富娛樂性之事。