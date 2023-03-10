明道小學陸運會千人操 蘇慧音勉勵同學勇往直前

港澳信義會明道小學日前舉行校內陸運會，全校師生一同參與。為了培養學生對運動的興趣，建立體育精神，校方特別邀請了香港女子乒乓球運動員蘇慧音為陸運會擔任頒獎嘉賓，並分享自己的運動員經歷，更即場與老師和同學

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