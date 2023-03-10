明道小學陸運會千人操 蘇慧音勉勵同學勇往直前 副刊版 2023/03/10 分享： 分享： 港澳信義會明道小學日前舉行校內陸運會，全校師生一同參與。為了培養學生對運動的興趣，建立體育精神，校方特別邀請了香港女子乒乓球運動員蘇慧音為陸運會擔任頒獎嘉賓，並分享自己的運動員經歷，更即場與老師和同學 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 校園活動 最新專欄文章 更多 家長輕鬆唱聚 小學校園民歌滿載 2023/02/17 家長輕鬆唱聚 小學校園民歌滿載 李慧詩《身上的每道傷疤》 聯校講座分享成長印記 2023/02/02 李慧詩《身上的每道傷疤》 聯校講座分享成長印記 包山王以生命影響生命 激勵小學生堅毅精神 2023/01/20 包山王以生命影響生命 激勵小學生堅毅精神 小學英語活動趣味學習擴闊文化體驗 2022/12/12 小學英語活動趣味學習擴闊文化體驗 丘佐榮中學視覺藝術展 霓虹燈區展字形美學 2022/09/16 丘佐榮中學視覺藝術展 霓虹燈區展字形美學 學校 小學 運動員 蘇慧音 港澳信義會明道小學