香港花展2023維園開鑼 4萬株繡球花海+3大必影展區 副刊版 2023/03/10 分享： 分享： 受疫情影響而停辦實體展3年的香港花卉展覽（花展），今年終於載譽歸來，由今日（3月10日）起至3月19日，一連10日於銅鑼灣維多利亞公園舉行。今屆花展的主題花，是外形嬌美獨特兼色彩繽紛的繡球花，並以「繡 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 香港仔魚市場罕有開放 漁民親身導賞睇生猛海鮮 2023/03/09 香港仔魚市場罕有開放 漁民親身導賞睇生猛海鮮 東涌驚艷粉紅櫻花海 赤鱲角櫻花長廊浪漫打卡 2023/02/13 東涌驚艷粉紅櫻花海 赤鱲角櫻花長廊浪漫打卡 麗豪航天城酒店開幕 15間特色親子主題房 2023/02/11 麗豪航天城酒店開幕 15間特色親子主題房 林村許願樹打卡行大運 去車公廟順道遊沙田公園 2023/01/26 林村許願樹打卡行大運 去車公廟順道遊沙田公園 大埔白梅怒放 沙田湖畔賞銀杏 橙紅落羽杉各區盛開 2023/01/19 大埔白梅怒放 沙田湖畔賞銀杏 橙紅落羽杉各區盛開 疫情 中國 香港 設計 展覽 銅鑼灣 攝影 荷蘭 公園 蘭花