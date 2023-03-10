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香港花展2023維園開鑼 4萬株繡球花海+3大必影展區

副刊版 2023/03/10

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受疫情影響而停辦實體展3年的香港花卉展覽（花展），今年終於載譽歸來，由今日（3月10日）起至3月19日，一連10日於銅鑼灣維多利亞公園舉行。今屆花展的主題花，是外形嬌美獨特兼色彩繽紛的繡球花，並以「繡

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欄名 : 本地遊

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