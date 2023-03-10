新盤戰升溫 3盤連環發樓書共918伙 飛揚2期供400戶 瑜一本月推 雨後今收票 地產版 2023/03/10 分享： 分享： 新盤戰升溫，10日三盤上載樓書，共918伙蓄勢待售。屯門飛揚第2期樓書昨曝光，提供400伙，佔逾半屬1房，最快下周開價。何文田站瑜一第IB期亦預計同周公布價單，連同今起收票的元朗雨後，3盤月內正面交鋒 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 NOVO LAND2B期熱賣 新地下月雙盤齊推 今日 NOVO LAND2B期熱賣 新地下月雙盤齊推 維港滙II周六發售117伙 648萬入場 今日 維港滙II周六發售117伙 648萬入場 你可能感興趣 NOVO LAND2B期熱賣 新地下月雙盤齊推 今日 01:00 NOVO LAND2B期熱賣 新地下月雙盤齊推 維港滙II周六發售117伙 648萬入場 今日 01:00 維港滙II周六發售117伙 648萬入場 銷售 瑜一 雨後 飛揚2期 新鴻基地產（00016） 港鐵公司（00066） 長實集團（01113） 星星集團（01560） 銀行 元朗