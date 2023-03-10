新盤戰升溫，10日三盤上載樓書，共918伙蓄勢待售。屯門飛揚第2期樓書昨曝光，提供400伙，佔逾半屬1房，最快下周開價。何文田站瑜一第IB期亦預計同周公布價單，連同今起收票的元朗雨後，3盤月內正面交鋒

...