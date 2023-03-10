突破局限思維 增港珠澳大橋使用率

筆者近日多次來往內地或澳門公幹，都有駛經港珠澳大橋，在讚歎大橋建設宏偉之餘，同時感慨使用大橋的車輛數量堪稱門可羅雀，除了穿梭巴士外，只偶爾見到少量私家車和貨車。

車流遠遜預期 促發揮最大效益

有如此世界級基建，卻暴殄天物，日常收入莫說要收回建橋成本和清還銀行利息等，大概連支付營運開支都不足夠。根據港珠澳大橋管理局的統計資料，大橋在疫情前的通車首年，共錄得152.58萬架次流量，平均每日車流只有4,200架次左右；2008年，特區政府的可行性研究報告預期，大橋通車後的車流量為每日9,200至14,000架次，目前情況顯示大橋車流遠遜預期。

行政長官李家超早前訪問澳門，與澳門行政長官賀一誠會面，會上李家超明確表示，希望港珠澳大橋能進一步發揮最大的經濟和運輸效益，促進粵港澳3地各方面的交流。既然有共識要用好港珠澳大橋，而目前大橋要收回成本顯然遙不可及，筆者身為立法會議員，有責任提議應怎樣利用這條大橋，為香港經濟注入最大動力和益處。

缺乏規劃配套 後天「發育不良」

究竟港珠澳大橋為何先天條件優厚，後天卻「發育不良」？筆者認為，主要是因為對可以使用大橋的車輛施加條件太多，還有當初香港口岸缺乏良好規劃、欠缺泊車配套所致。目前能夠於大橋行駛的車輛，主要是3萬多輛領有「粵港牌」的香港車輛、約5,000輛以上擁有港澳市區常規配額的香港和澳門私家車、還有一些申請了澳門口岸停車場轉乘計劃的香港單牌車；除此之外，目前沒有任何機制容許一般內地車輛使用大橋，澳門居民如果沒有拿得上常規配額，同樣用橋無門。

倡設大型停車場 方便內地車停泊

筆者認為，要增加港珠澳大橋使用率，為香港帶來更多人流、車流、物流，促進本地經濟和商業樞紐的角色，首先應該打破大橋香港口岸的設計局限，盡快研究並落實興建香港口岸「內地澳門車輛停車場」，並積極考慮改善連接市區和香港口岸旅客檢查大樓的公共交通。

目前，港珠澳大橋澳門口岸設有一個3,000個車位的大型停車場，供港車停泊，方便港人自駕到澳門，珠海口岸雖然未設港車停車場，但不久之後將會實施更方便的「港車北上」，偏偏香港方面卻未有任何在港方口岸建設「內地澳門車輛停車場」的計劃。

改善交通連接配套 增經濟效益

試想如果有這樣一個可以停泊數千輛、甚至更多車輛的停車場，來自全國各省市和澳門的駕車人士可以開着自己的汽車，經預約後停泊在港方口岸，再轉乘香港公共交通進入市區，既不會增加香港市面的交通負荷，同時可以吸引大批主要來自大灣區甚或全國各地的高端人流，來港經商和消費，一定對香港經濟有很大的積極作用。

另一方面，目前港方口岸主要依靠巴士和的士通往各區，筆者建議特區政府考慮在興建大型停車場的同時，進一步改善交通配套，甚至考慮興建鐵路延綫或支綫，連接香港國際機場和港九各地，則對全港的經濟效益更為巨大，進一步鞏固香港作為國際物流中心的地位，亦盡快恢復及發展香港國際航空樞紐。

筆者注意到，「港車北上」細則可能在月內公布，並在今年內實施，在政策首階段，香港單牌車可以利用港珠澳大橋往返廣東，而不受配額（粵港牌）限制，這是一項值得鼓舞的措施；特別是粵澳自1月開始落實「澳車北上」之後，執行情況順利，亦很值得港方參考。

簡化「港車北上」執行細節 添便利

但筆者估計，「港車北上」短期內對大幅增加大橋使用率始終有限，畢竟很多港人或沒有內地駕照、或對內地駕駛文化和靠右邊行車不熟悉、甚或依然認為內地開車無規無矩，經常險象環生等既有印象。筆者建議，粵港雙方在「港車北上」執行細節方面應盡量優化、簡化，鼓勵保險公司推出更多在整個大灣區適用的汽車保險產品，政策上減少目前「粵港牌」在辦理「禁區紙」和去指定地方驗車過程中，出現的管理落後和種種不便，並加強對兩地駕駛需要注意事項的宣傳教育，使更多香港車主樂於使用「港車北上」計劃。

除此之外，港澳兩地民間來往頻繁，雖然都是路窄車多，但筆者希望在各種因素及總量控制的考慮下，增加「澳車往港／港車往澳」的港珠澳大橋非常規一次性跨境汽車配額，方便有需要的民眾按需要按次來往兩地。

筆者也參考澳門方面為促進旅客來訪，在澳方口岸停車場暫免收費的做法，大膽建議大橋管理當局，反正在大橋收回成本遙遙無期的情況下，大幅減低甚或暫免單程150元人民幣的過路費，如此一定可以進一步促進車流及人流，使港珠澳大橋能夠在《十四五》規劃和大灣區建設的關鍵開局時期，發揮最大總體效用，為香港、廣東和澳門3地經濟發展和融合，作出貢獻。

▲ 要增加港珠澳大橋使用率，促進本地經濟和商業樞紐的角色，首先應打破大橋香港口岸的設計局限，並積極考慮改善連接市區和口岸的公共交通。（資料圖片）