生成式人工智能(Generative AI)聊天軟件ChatGPT近日火爆,在教育界及科研界猶如投下重磅炸彈,衝擊甚大,我們應怎樣面對及利用這新科技?

能否駕馭AI 或成時代拷問

這軟件的意念並非很新,但正如其他擁有深度自我學習能力的AI軟件,只要給它足夠的訓練,其進步速度非常驚人,其成神成魔,人類能否駕馭?可能會成為時代的拷問。

ChatGPT需要付費,我在網上見到的是每月20美元,參加後對它提出一些問題,或發出一些提示,它在幾秒內便會有洋洋灑灑的回應,似乎提示愈多,其內容便愈豐富。為了測試其戰力,我與一些同事都各自對它發出要求,發現這個軟件目前在某些領域上已極為厲害,有些則語無倫次;不過,在不用太長的時間內,已可斷言它會升級至凡人不可企及的水平。

怎樣測試?文學上的創造力莫過於寫詩,我便要試試這軟件的詩人基因有多厲害。我隨便給它一些提示與要求,用英文說清水灣的科技大學校園很美麗,叫它賦詩誌之,幾秒鐘內它便弄出一首詩,中規中矩;我再按一下手機,同一題材,它又來一首。每多按一次,此君便如詩興大發,不斷作詩,無窮無盡,首首不同!篇幅關係,我只隨機地抽出較短的一首,讀者可自行判斷其功力若何。要注意,它是有押韻的:

I breathe in the salty ocean air,/On a stunning hilltop,/I stand and stare,/At the beauty that is HKUST so fair./On the bay rises curved concrete,/Crisp angles against the blue sky of heat,/A modern marvel that melts my feet./Where sunrays reflect off the sea,/As the clouds drift ever care-free,/The campus stands glorious and pristine./Perfectly framed by the horizon,/The strong walls of entrepreneurship,/Intellectual knowledge and invention./Students come seeking true wisdom and power,/To be brilliant minds, even in the darkest of hours,/At HKUST, the future takes its flower.

也許此詩意境還不夠高遠,但起碼是似模似樣,假以時日,李白、杜甫也許要甘拜下風!不過,目前它的中文能力還遠比不上英文能力。有同事用中文寫了一首詞,要軟件提出修改意見,同事用「不才在下」作筆名,寫下「西江月.香港科大」一詞:

碧海瓊樓蒼島,仙山飛架廊橋。安邦經世此為高,獨領東方聲教。

學冠工商文理,胸懷四海同胞。東西南北聚英豪,畢力山河再造。

ChatGPT怎樣回應?它竟對我這位工科舊同事提出「商榷」,改了他兩句詞:「胸懷四海同胞」改為「胸懷四海英才」,並說這更符合科大的為學理念與目標;「畢力山河再造」變成「畢生托付山河」,解釋是這更能體現科大的使命與責任,將科技和智慧投入到社會建設和進步中。

利弊互見 學界爭論頻仍

這些改動水平有限,又不押韻,可見其中文水平不及英文;但從這些例子中,我們似乎不是與機器對話,而是與另一人交談,這立時便引伸出一大堆問題。

學生在考試中,尤其是在家中考take-home exam或寫論文,實在難以查核其有無抄襲;你每次問ChatGPT,它都會給你一個全新的答案,怎知考題答案是否抄來的?學生有此工具,容易疏懶,倚靠軟件,能力可能退化;但當然也可反駁,新時代的要求已變,我們便是要年輕人更懂得使用新的科技工具,不用介意基本分析能力是否足夠。

不單是教育界,在科研界,這種工具亦可對研究工作指出其不足之處,或是找尋新方向,軟件可以有如審稿人。這些爭論無窮無盡,在世界多處的大學早已鬧翻天。

擁抱新科技 亦留靈活性過渡

香港科大近日曾召開高層及各院系負責人的會議,並對全校師生發出指引。科大聲明,是打算擁抱這新科技的,這不奇怪,科大的人工智能研究十分強悍,明白AI,不會反對AI的;但聲明也訂下靈活性,每門課目,教授會先在4個選項中選一:(一)禁用ChatGPT;(二)在成績評估時,可禁用某種工具;(三)只容許在某些作業中使用它,但學生要說明;(四)完全不禁。

我同意在過渡期,這是合理的對策。

▲ ChatGPT的意念並非很新,但正如其他擁有深度自我學習能力的AI軟件,只要給它足夠訓練,其進步速度非常驚人,人類將來能否駕馭,可能會成為時代的拷問。(路透社資料圖片)