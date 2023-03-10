ChatGPT的衝擊波

生成式人工智能（Generative AI）聊天軟件ChatGPT近日火爆，在教育界及科研界猶如投下重磅炸彈，衝擊甚大，我們應怎樣面對及利用這新科技？

能否駕馭AI 或成時代拷問

這軟件的意念並非很新，但正如其他擁有深度自我學習能力的AI軟件，只要給它足夠的訓練，其進步速度非常驚人，其成神成魔，人類能否駕馭？可能會成為時代的拷問。

ChatGPT需要付費，我在網上見到的是每月20美元，參加後對它提出一些問題，或發出一些提示，它在幾秒內便會有洋洋灑灑的回應，似乎提示愈多，其內容便愈豐富。為了測試其戰力，我與一些同事都各自對它發出要求，發現這個軟件目前在某些領域上已極為厲害，有些則語無倫次；不過，在不用太長的時間內，已可斷言它會升級至凡人不可企及的水平。

怎樣測試？文學上的創造力莫過於寫詩，我便要試試這軟件的詩人基因有多厲害。我隨便給它一些提示與要求，用英文說清水灣的科技大學校園很美麗，叫它賦詩誌之，幾秒鐘內它便弄出一首詩，中規中矩；我再按一下手機，同一題材，它又來一首。每多按一次，此君便如詩興大發，不斷作詩，無窮無盡，首首不同！篇幅關係，我只隨機地抽出較短的一首，讀者可自行判斷其功力若何。要注意，它是有押韻的：

I breathe in the salty ocean air,／On a stunning hilltop,／I stand and stare,／At the beauty that is HKUST so fair.／On the bay rises curved concrete,／Crisp angles against the blue sky of heat,／A modern marvel that melts my feet.／Where sunrays reflect off the sea,／As the clouds drift ever care-free,／The campus stands glorious and pristine.／Perfectly framed by the horizon,／The strong walls of entrepreneurship,／Intellectual knowledge and invention.／Students come seeking true wisdom and power,／To be brilliant minds, even in the darkest of hours,／At HKUST, the future takes its flower.

也許此詩意境還不夠高遠，但起碼是似模似樣，假以時日，李白、杜甫也許要甘拜下風！不過，目前它的中文能力還遠比不上英文能力。有同事用中文寫了一首詞，要軟件提出修改意見，同事用「不才在下」作筆名，寫下「西江月．香港科大」一詞：

碧海瓊樓蒼島，仙山飛架廊橋。安邦經世此為高，獨領東方聲教。

學冠工商文理，胸懷四海同胞。東西南北聚英豪，畢力山河再造。

ChatGPT怎樣回應？它竟對我這位工科舊同事提出「商榷」，改了他兩句詞：「胸懷四海同胞」改為「胸懷四海英才」，並說這更符合科大的為學理念與目標；「畢力山河再造」變成「畢生托付山河」，解釋是這更能體現科大的使命與責任，將科技和智慧投入到社會建設和進步中。

利弊互見 學界爭論頻仍

這些改動水平有限，又不押韻，可見其中文水平不及英文；但從這些例子中，我們似乎不是與機器對話，而是與另一人交談，這立時便引伸出一大堆問題。

學生在考試中，尤其是在家中考take-home exam或寫論文，實在難以查核其有無抄襲；你每次問ChatGPT，它都會給你一個全新的答案，怎知考題答案是否抄來的？學生有此工具，容易疏懶，倚靠軟件，能力可能退化；但當然也可反駁，新時代的要求已變，我們便是要年輕人更懂得使用新的科技工具，不用介意基本分析能力是否足夠。

不單是教育界，在科研界，這種工具亦可對研究工作指出其不足之處，或是找尋新方向，軟件可以有如審稿人。這些爭論無窮無盡，在世界多處的大學早已鬧翻天。

擁抱新科技 亦留靈活性過渡

香港科大近日曾召開高層及各院系負責人的會議，並對全校師生發出指引。科大聲明，是打算擁抱這新科技的，這不奇怪，科大的人工智能研究十分強悍，明白AI，不會反對AI的；但聲明也訂下靈活性，每門課目，教授會先在4個選項中選一：（一）禁用ChatGPT；（二）在成績評估時，可禁用某種工具；（三）只容許在某些作業中使用它，但學生要說明；（四）完全不禁。

我同意在過渡期，這是合理的對策。

▲ ChatGPT的意念並非很新，但正如其他擁有深度自我學習能力的AI軟件，只要給它足夠訓練，其進步速度非常驚人，人類將來能否駕馭，可能會成為時代的拷問。（路透社資料圖片）