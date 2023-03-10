人工智能Web3發展 精準服務 推動創新 行政人員版 2023/03/10 分享： 分享： 過去一星期最熱門的話題應該是Poe App在iOS上架，手機用戶可以更方便使用ChatGPT。ChatGPT對於大部分公眾來說，是一個較為有趣的聊天機器人，但在科技人眼中，卻有截然不同的理解。 我們驚歎 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 AI盛行新趨勢 教導學生遊戲規則 2023/03/03 AI盛行新趨勢 教導學生遊戲規則 政府推動Web3發展 冀貼近社會民生 2023/02/24 政府推動Web3發展 冀貼近社會民生 未來生存必備技能 須學懂與AI對話 2023/02/17 未來生存必備技能 須學懂與AI對話 年輕人向前大步走 藉創科創業創未來 2023/02/10 年輕人向前大步走 藉創科創業創未來 兔年宜重新規劃 應對疫後改變 2023/02/03 兔年宜重新規劃 應對疫後改變 商業 社會民生 科技行業 創新科技及應用 科技硬件 科技軟件 人工智能 行業 音樂 表演