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人工智能Web3發展 精準服務 推動創新

行政人員版 2023/03/10

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過去一星期最熱門的話題應該是Poe App在iOS上架，手機用戶可以更方便使用ChatGPT。ChatGPT對於大部分公眾來說，是一個較為有趣的聊天機器人，但在科技人眼中，卻有截然不同的理解。

我們驚歎

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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