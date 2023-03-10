DuckDuckGo注AI元素 推測試版DuckAssist 行政人員版 2023/03/10 分享： 分享： 隨着ChatGPT應用趨普及，更多科企將旗下產品加入人工智能元素。搜尋引擎DuckDuckGo宣布推出測試版AI工具DuckAssist，能夠編寫摘要來回答用戶的搜索查詢。 DuckDuckGo指 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 WhatsApp測試新功能 提醒刪除「過期」群組 今日 WhatsApp測試新功能 提醒刪除「過期」群組 Nothing Ear（2） 3月22日晚發布 2023/03/08 Nothing Ear（2） 3月22日晚發布 Outlook for Mac 微軟改免費使用 2023/03/08 Outlook for Mac 微軟改免費使用 fb Reels增至90秒 添Grooves視覺節拍 2023/03/07 fb Reels增至90秒 添Grooves視覺節拍 Google橡皮擦 支援非Pixel手機 2023/03/07 Google橡皮擦 支援非Pixel手機 科技行業 科技軟件 創新科技及應用 人工智能 維基百科 網上搜尋