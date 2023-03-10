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DuckDuckGo注AI元素 推測試版DuckAssist

行政人員版 2023/03/10

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隨着ChatGPT應用趨普及，更多科企將旗下產品加入人工智能元素。搜尋引擎DuckDuckGo宣布推出測試版AI工具DuckAssist，能夠編寫摘要來回答用戶的搜索查詢。

DuckDuckGo指

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欄名 : 科技新知

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