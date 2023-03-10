旅發局「香港我至愛體驗」投選活動 炮製港人最強推薦清單

香港已經取消晒所有旅客入境限制，黛安每次見到世界各地遊客來香港，都好想推介「地膽」先知嘅隱世美食同好去處畀佢哋。黛安剛收到公關姊妹通知，旅發局由今日開始，一連3星期會舉行「Hello Hong Kong‧我想推介--香港我至愛體驗」投選活動，等大家都可以一齊炮製港人最強推薦清單！

公關姊妹話，市民可以到活動網站喺「滋味享受」、「自然美景」及「鬧市一隅」3個組別，各投選5個最值得推介嘅美食、郊遊地點及鬧市風貌，亦可以喺網站上嘅「更多心水推介」組別，以相片及文字分享其他旅遊體驗心頭好。旅發局會喺活動結束後，公布3個組別共15個最高票選項成為「最強推薦清單」，選中符合最多清單選項嘅1,000名合資格參加者，可以獲得HelloHong Kong主題八達通卡連活動主題八達通卡套，卡入面仲有$150儲值額㖭。

旅發局總幹事程鼎一同黛安講，香港旅遊大門已全面打開，城中鬧市嘅每一個角落都有驚喜，相信旅客會特別喜歡地道推介，嘗試香港市民都讚好嘅各種體驗，希望市民今次可以一同推介自己心中「必到必玩必食」之選，等世界各地嘅朋友都可以按圖索驥，展開精采難忘旅程。

本文轉載自《晴報》